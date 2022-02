TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (7-11.02.2022).

1. Marszałkowski: Czy agresja Rosji na Ukrainę jest nieuchronna?

Armia rosyjska od kilku miesięcy regularnie buduje zdolności uderzeniowe na granicy z Ukrainą. Nie ma póki co pewności, czy Moskwa rzeczywiście zdecyduje się na rozwiązanie siłowe. Bez wątpienia jednak, obecna eskalacja militarna jest najpoważniejsza od rozpoczęcia operacji aneksji Krymu w 2014 roku – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Piotrowski: Czeka nas zapaść fotowoltaiki obywatelskiej w Polsce (ROZMOWA)

Obawiam się, że przed nami stoją masowe bankructwa firm instalacyjnych i zagrożone jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Przynajmniej w początkowej fazie obowiązywania nowych regulacji nastąpi gwałtowna zapaść tego rynku natomiast energetyka zawodowa dostała swoistą premię za opieszałość w cyfryzacji systemu elektroenergetycznego – ocenił były wiceminister energii Andrzej Piotrowski w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Mielczarski: Koszty transformacji energetycznej w Polsce (ANALIZA)

Pomoc Unii Europejskiej na rzecz transformacji energetycznej w Polsce będzie wynosiło około 5,5 procent wydatków przed 2030 rokiem – pisze Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

4. Jakóbik: Polska jako kraj frontowy wojny gazowej (ANALIZA)

Szczyt energetyczny Unii Europejskiej i USA ma być okazją do rozmów o dostawach interwencyjnych gazu w razie nowej wojny na Ukrainie. Wojna gazowa prowadzona przez Rosję w Europie, w której Polska jest już krajem frontowym, powinna prowadzić do ostatecznego uzależnienia kontynentu od jej surowców – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Perzyński: Bliżej mu do Putina niż do Bidena i Ukrainy. Tucker Carlson gra na podział Partii Republikańskiej

Prezydent USA Joe Biden od samego początku sporu ukraińsko-rosyjskiego opowiedział się jednoznacznie po stronie Kijowa. Choć stanowisko to podziela zdecydowana większość rządów państw NATO, to w samych Stanach Zjednoczonych scena polityczna jest w tej sprawie coraz bardziej podzielona, co może dziwić, bo to rzadkie zjawisko w sprawach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego. O ile demokratyczny i republikański mainstream opowiada się za wsparciem Ukrainy, to w skrajnie prawym skrzydle Partii Republikańskiej coraz głośniej zaczyna się przebijać głos rosyjskiej propagandy, i głos ten ma bardzo konkretną twarz – jest nią Tucker Carlson – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.