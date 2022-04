TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

1. Marszałkowski: Ukraina potrzebuje czołgów, granatniki już ma

Obecna sytuacja na froncie walki Ukrainy z Rosją jest jedynym momentem, w którym Zachód może wesprzeć ją i zaopatrzyć w niezbędny do obrony sprzęt. Rosja zaatakuje ze zdwojoną siłą, teraz przegrupowuje się i uzupełnia straty. Ukraina tego komfortu nie ma. Czas działać, a nie wrzucać przecieki o tym, co jest planowane – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

2. Radomski: Rewolucyjna strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych (ANALIZA)

Lądowa linia prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) to najbardziej spektakularny spośród elementów projektu planu rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, którą zarządzają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dokument zawiera wiele analiz i informacji kluczowych dla przyszłości polskiej energetyki, a także stanowi zapowiedź wielkich zmian w rządowej polityce energetycznej. W perspektywie roku 2030 możliwe jest nawet przekroczenie przez odnawialne źródła energii 50 procent udziału w produkowanej w Polsce energii elektrycznej – wylicza Daniel Radomski, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Gorgol: Nie ma dziś lepszej inwestycji w bezpieczeństwo Polski niż w wojsko ukraińskie

Każdy sukces Ukrainy zwiększa bezpieczeństwo Polski, porażka zaś je osłabia. Nie ma lepszej inwestycji w polskie bezpieczeństwo niż inwestycja w ukraińskie wojsko, które walczy z naszym historycznym przeciwnikiem. Powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem nie pochodzi przecież od romantyków – pisze Patryk Gorgol, ekspert ds. międzynarodowych.

4. Niewiadomski: Czas dokończyć budowę ropociągu Odessa-Brody-Płock (FELIETON)

Chcąc uniezależnić się od węglowodorów z Rosji, czas wreszcie dobudować brakujący odcinek rurociągu naftowego z Ukrainy do Polski, dzięki któremu będzie można tłoczyć azerską ropę. Dywersyfikacja kierunków, dostaw i dostawców pomoże nie tylko rafineriom w Polsce – pisze Michał Niewiadomski, publicysta energetyczno-klimatyczny, założyciel Klubu Energetycznego.

5. Fedorska: Niemiecka opozycja traci w sondażach, bo jest odważna

Inwazja Rosji uniemożliwiła Niemcom utrzymanie pozycji względem Nord Stream 2. Presja międzynarodowa zmusiła Niemców do zawieszenia procesu certyfikacji przez Bundesnetzagentur (Federalny Urząd do Spraw Sieci). Sankcje też zrobiły swoje, tak że spółka, do której należy Nord Stream 2, znalazła się w finansowych tarapatach – pisze Aleksandra Fedorska, redaktor BiznesAlert.pl.