Topolski: Wydzielenie aktywów do NABE sprawi, że Tauron będzie mógł inwestować więcej

– W kolejnych latach Grupa Tauron będzie mogła inwestować więcej w dystrybucję, dzięki wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Grupa Tauron przewiduje, że możliwości inwestycji w dystrybucję wzrosną już w najbliższych latach. – Potrzeby są coraz większe, więc zakładamy, że w kolejnych pięciu latach będziemy wydawać w tym obszarze średnio ok. 2,5 mld zł rocznie. Priorytetem będą przyłączenia oraz cyfryzacja i opomiarowanie sieci – powiedział Topolski w rozmowie z PAP Biznes.

Trwa ustalanie modelu taryfowego w obszarze dystrybucji, a spółka uwzględnia w tym obecną sytuację w Ukrainie oraz konieczność zadbania o bezpieczeństwo sieci. – Nowy model taryfowy dla dystrybucji miał wejść od przyszłego roku. Z powodu dynamicznej sytuacji geopolitycznej prezes Urzędu Regulacji Energetyki obawia się ustalenia modelu już na pięć lat – tłumaczył wiceprezes.

– Nowy model ma uwzględnić poziom inwestowania, ustalić stopę zwrotu WACC. Parametry makroekonomiczne zaszyte w dzisiejszym modelu też to poprawią, ale chcemy, by było to uwzględnione – dodał.

Nie wiadomo jeszcze jaki będzie pozyskiwane finansowanie dla inwestycji poza określonymi funduszami. – Trwa dyskusja jak to uwzględnić, by nie zniechęcać spółek do poszukiwania takich środków. To mogą być np. środki z KPO, z funduszu transformacji. Rysuje się jakiś kompromis między branżą a prezesem URE – wyjaśniał Topolski.

