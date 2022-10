Czy francuskie paliwo napędzało zbrodnie wojenne Rosji? Alert

Francuscy i ukraińscy aktywiści wzywają TotalEnergies do porzucenia dostaw paliw do samolotów rosyjskich które według tych działaczy miały bombardować Ukrainę w czasie inwazji Rosji.

Su-24-przelatujący-obok-niszczyciela-USS-Donald-Cook-podczas-jego-wizyty-na-Morzu-Bałtyckim-fot

Francuska Darwin Climax Coalition oraz ukraińska Razom We Stand złożyły pozew do prokuratury państwowej we Francji w sprawie udziału w zbrodniach wojennych poprzez zapewnienie paliwa bombowcom rosyjskim. Chodzi o wydobycie ze złoża TErmokarstowoje w północnej Rosji prowadzone przez spółkę Terneftegaz z 49 procentami udziałów Totala, który nie wycofał się z rynku rosyjskiego pomimo inwazji z lutego 2022 roku.

Kondensat gazowy z tego złoża trafił do rafinacji a potem jako paliwo odrzutowe do baz sił powietrznych Rosji w pobliżu Ukrainy. Tamtejsi piloci zostali oskarżeni o udział w zbrodniach wojennych w postaci bombardowania celów cywilnych w marcu 2022 roku. TotalEnergies podał jednak, że 18 lipca sprzedał udziały w Terneftegazu na rzecz rosyjskiego Novateka, a kondensat gazowy ze złoża Termokarstowoje był przeznaczony na eksport, a nie na dostawy do wojska.

France 24/Wojciech Jakóbik