Kobyliński: Total chciałby zbudować 2 GW offshore z KGHM w tej dekadzie (ROZMOWA) Energetyka

– Naszą ambicją jest, aby w tej dekadzie zrealizować wspólnie co najmniej jeden (duży ok. 2 GW) lub dwa (mniejsze) projekty, gwarantujące realizację celów strategicznych naszego partnerstwa. KGHM jest doskonałym parterem – mówi Kamil Kobyliński, dyrektor Total Energies do spraw morskiej energetyki wiatrowej, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Morskie farmy wiatrowe. Fot. Pixabay

BiznesAlert.pl: Jaki jest harmonogram oraz potencjał w GW współpracy KGHM-Total?

Kamil Kobyliński: W ramach naszego partnerstwa złożyliśmy 7 wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp. Szacujemy, że całkowity potencjał lokalizacyjny naszych wniosków może wynieść ok. 10 GW. Jako TotalEnergies mamy możliwości sfinansowania wszystkich siedmiu projektów.

Naszą strategiczną ambicją jest być jednym z pięciu największych producentów energii elektrycznej z OZE na świecie w perspektywie 2030 roku. Cel jaki sobie postawiliśmy to co najmniej 100 GW do końca tej dekady.

Realizacja tych ambicji wymaga bardzo intensywnego planu finansowania – na realizację naszej transformacji energetycznej, w tym budowę floty offshore, zamierzamy przeznaczać ok. 15 mld USD/rocznie.

Polski offshore widzimy jako jeden z istotnych obszarów w Europie przybliżających nas do osiągnięcia tego celu. Nie zdradzając szczegółów, przykładamy najwyższą wagę do naszych aplikacji i głęboko wierzymy w pozytywny wynik procedur administracyjnych w których uczestniczymy.

Naszą ambicją jest, aby w tej dekadzie zrealizować wspólnie co najmniej jeden (duży ok. 2 GW) lub dwa (mniejsze) projekty, gwarantujące realizację celów strategicznych naszego partnerstwa.

KGHM jest doskonałym parterem ze względu na bardzo solidną pozycję finansową a także potencjał offtake’u energii z naszych wspólnych farm wiatrowych (drugi w Polsce pod względem ilości zużywanej energii). Taki układ wzmacnia pozycję bankowalności projektu już na wstępnym jego etapie, a także zwiększa przewidywalność realizacyjną zgodnie z założeniami. Wspólna realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyni się także do transformacji energetycznej Polski.

Czy mogą w nią wejść inne firmy z Polski?

Przy projektach offshore zawsze staramy się współpracować z lokalnymi firmami w formule JV. Koncepcja współpracy jest zależna od potrzeb lokalnego partnera. Naszą pozycję zawsze dostosowujemy w sposób elastyczny. Z naszym partnerem ustaliliśmy, że działania związane z budową local content i polskiego łańcucha dostaw będą realizowane przez Partnerów wspólnie, pod przewodnictwem KGHM.

Zawsze uważaliśmy, że to nasi lokalni partnerzy mają najlepszą wiedzę na ten temat. Dzielimy się naszymi doświadczeniami z innych projektów i konsultujemy z partnerem optymalne rozwiązania mające na celu maksymalizację local content i zaangażowanie polskich firm.

Liczymy na intensywną współpracę i budowę długoterminowego krajowego łańcucha dostaw.

Już dzisiaj, w fazie pre-development, korzystamy z usług doświadczonych polskich doradców. Wspólnie z KGHM podpisaliśmy kilkadziesiąt umów o współpracy z polskimi firmami (uniwersytety, jednostki badawcze, firmy projektowe, dostawcy, wykonawcy itp…) i liczymy na ich zaangażowanie w nasze projekty offshore w Polsce i na świecie.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik