Transnieft zwiększył eksport ropy i paliw przez porty o 30 procent Alert

W okresie od stycznia do lipca rosyjski operator systemów przesyłu ropy naftowej wyeksportował o 30 procent więcej ropy i produktów naftowych przez porty niż w analogicznym okresie 2021 roku, i to pomimo awarii w terminalu CPC w Noworosyjsku.

Zbiornik na ropę fot. Transnieft

Transnieft zwiększa eksport ropy

Według danych w ciągu siedmiu miesięcy 2022 roku przez porty morskie Transnieft wyeksportował 82 mln ton ładunków – zarówno surowej ropy naftowej jak i gotowych produktów naftowych. To oznacza wzrost o 30,2 procent w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Wtedy drogą morską wyeksportowano 63 mln ton ładunków.

Wzrost eksportu przez porty ma miejsce w obliczu zarówno komplikacji na rynku międzynarodowym, jak i zdarzeń losowych jak awarie, m.in. w terminalu eksportowym w Noworosyjsku.

W prognozach z początku lutego Transnieft informował, że planuje drogą morską wysłać 109 mln ton ładunków, względem 114,2 mln ton w 2021 roku. Od początku inwazji na Ukrainę, Transnieft nie publikuje danych dotyczących swojej działalności.

Od grudnia ma wejść unijne embargo na dostawy ropy naftowej z Rosji, co może doprowadzić do zmniejszenia sprzedaży ropy do Europy. Jednak na miejsce europejskich klientów mogą pojawić się klienci z Azji, skuszeni dużymi rabatami na ropę rosyjską.

Transnieft/Mariusz Marszałkowski