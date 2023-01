Kampania Leopardów i deklaracja Trójkąta Lubelskiego przeciwko tyranii na Wschodzie Alert

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się we Lwowie w formacie Trójkąta Lubelskiego. Podpisali deklarację o oporze przeciwko tyranii ze Wschodu oraz wsparciu obrony ukraińskiej. Kompania czołgów Leopard ma trafić nad Dniepr. Przywódcy wspomnianych państw mają dalej koordynować wspólną politykę, także w zakresie współpracy energetycznej w ramach inicjatywy Trójmorza.

Prezydenci Polski Litwy i Ukrainy na szczycie Trójkąta Lubelskiego. Fot. Kancelaria Prezydenta.

Tematem rozmowy była głównie dalsza pomoc Ukrainie oraz deklaracja potwierdzająca jej prawo do obrony suwerenności i integralności terytorialnej.

– Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa – zapowiedział Andrzej Duda.

– I my w tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych, które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest – zaznaczył prezydent cytowany w informacji jego kancelarii.

Kancelaria Prezydenta informuje, że przywódcy podpisali wspólną deklarację, w której m.in. potwierdzili niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Podkreślili również wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu. W deklaracji przywódcy odnieśli się również do wspólnego dziedzictwa państwowego pierwszej Rzeczypospolitej oraz do zbliżającej się 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Przywódcy Trójkąta Lubelskiego w deklaracji potwierdzają „wielowiekowe strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą, które w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze Wschodu”, a także potwierdzają gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy.

– Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, politycznego, dyplomatycznego, gospodarczego, logistycznego i humanitarnego – czytamy w deklaracji. Jej sygnatariusze podkreślają swoje poparcie dla powołania – zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego – międzynarodowego trybunału ad hoc ws. zbrodni agresji popełnionej przez Federację Rosyjską na Ukrainie w celu postawienia przed sądem osób z nie odpowiedzialnych. Prezydenci podkreślają również wagę wielopłaszczyznowego zaangażowania Ukrainy jako Partnera uczestniczącego Inicjatywy Trójmorza.

– Litwa i Polska, jako pełnoprawni członkowie Inicjatywy Trójmorza, będą promować udział Ukrainy w różnych projektach mających na celu ułatwienie powojennej odbudowy, zwłaszcza w obszarach infrastruktury energetycznej, transportu i cyfryzacji – deklarują autorzy dokumentu. Trójmorze to format współpracy gospodarczej państw Europy Środkowo-Wschodniej Unii Europejskiej zapoczątkowany przez Chorwację oraz Polskę.

Kancelaria Prezydenta/Wojciech Jakóbik