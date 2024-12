Trump: To „głupio”, że Biden pozwolił Ukrainie wykorzystać amerykańską broń, aby uderzać w głąb Rosji

Jak powiedział Donald Trump -prezydent elekt, może on cofnąć pozwolenie Joe Bidena o użyciu amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do ataków na terenie Rosji, przez Siły Zbrojne Ukrainy.



Donald Trump skrytykował decyzję Joe Bidena podjętą w zeszłym miesiącu, nazywając ją „głupią” i wyrażając oburzenie, że jego administracja nie została poproszona o skonsultowanie tego kroku. Decyzja Bidena dotyczyła złagodzenia restrykcji i umożliwienia Ukrainie użycia amerykańskich taktycznych systemów rakietowych do ataków na rosyjskie pozycje znajdujące się sponad 300 kilometrów od granicy.

– Nie sądzę, aby to było dozwolone, nie wtedy, gdy istnieje możliwość – z pewnością nie tylko na kilka tygodni przed przejęciem – powiedział Trump podczas konferencji prasowej w swoim kurorcie Mar-a-Lago. – Dlaczego mieliby to robić, nie pytając mnie, co myślę? Nie chciałbym, żeby to zrobił. Myślę, że to był wielki błąd – dodał.

Krytyka Trumpa jest równoległa do działań administracji Bidena, która stara się jak najszybciej przekazać Ukrainie całą wcześniej zatwierdzoną pomoc finansową i wojskową, aby wzmocnić jej obronę przed rosyjską inwazją przed objęciem urzędu przez Trumpa. Dalsze udzielanie pomocy Ukrainie, po 20 stycznia jest jeszcze niepewne.

Zapytany, czy rozważyłby odwrócenie decyzji administracji Bidena, Trump odpowiedział – Mogę to zrobić. Myślę, że to była bardzo głupia rzecz do zrobienia.

Biały Dom odpowiedział na krytykę Trumpa, zauważając, że decyzja została podjęta po wielu miesiącach obrad, które rozpoczęły się na długo przed wyborami.

– Wszystko, o czym mogę was zapewnić, to to, że w rozmowach, które prowadziliśmy z ludźmi Trumpa od czasu wyborów, a mieliśmy je na różnych poziomach, wyartykułowaliśmy logikę stojącą za tym, i nasz sposób myślenia, który stoi za tym dlaczego to robimy – powiedział rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby o koordynacji obecnej administracji z administracją wychodzącą.

Wiceprezydent-elekt JD Vance stwierdził, że pomimo różnic między USA a Rosją, traktowanie Moskwy jak wroga jest działaniem nieproduktywnym.

Piotr Brzyski / ABCNews