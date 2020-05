Trwają rozmowy z Komisją o kogeneracji. Ciepłownictwo liczy na dalsze wsparcie Alert

Nowy komin instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) jest znacznie mniejszy od starych kominów elektrociepłowni. Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

Trwają rozmowy o wsparciu kogeneracji. PTEZ liczy na to, że Komisja Europejska utrzyma wsparcie ciepłownictwa gazowego, skoro oczekuje szybkiej transformacji od krajów na dorobku, jak Polska.

– Transformacja musi być sprawiedliwa. Wsparcie powinny otrzymać także elektrociepłownie i kogeneracja. Rozmowy są toczone na szczeblu rządowym. Prowadzi je minister klimatu Michał Kurtyka. Rozmowy przebiegają w atmosferze zrozumienia. Postulujemy to jako Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Musi być wsparcie z Unii, jeśli oczekuje od nas szybkiej transformacji – ocenił prezes PTEZ i Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

– Jesteśmy społeczeństwem na dorobku, pomijając kwestię trudności gospodarczych. Ponosimy olbrzymie nakłady na uprawnienia CO2. Nie wyobrażam sobie transformacji bez wsparcia kogeneracji – ocenił prezes Dąbrowski. – Jesteśmy cały czas zaskakiwani propozycjami Komisji Europejskiej, jej przewodniczącej i innych polityków. Cele redukcyjne nam zaproponowane mają być jeszcze zaostrzone. Nie zasypiamy gruszek w popiele. Zmieniliśmy rozporządzenie taryfowe tak, aby można było przenosić koszty podwyżki cen uprawnień do emisji CO2.

– Pracujemy nad tym, by gaz był paliwem zeroemisyjnym po to, aby zagwarantować mu finansowanie. Dzisiaj można usłyszeć, że Fundusz Modernizacji będzie wspierał tylko źródła małe, a my zabiegamy, żeby wspierał duże, ale zeroemisyjne. Chcemy, by ten gaz był zeroemisyjny – poinformował prezes PTEZ. Jego zdaniem ciepłownictwo nie może pokazać nowego modelu wsparcia przez ciągłe zmiany wytycznych Komisji Europejskiej.

Wojciech Jakóbik