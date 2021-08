Turbozespół PGE, czyli krok ku do transformacji energetycznej na gaz z gazoportu i Baltic Pipe Alert

Betonowanie turbozespołu w Elektrowni Dolna Odra. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna informuje o zakończeniu betonowania płyty fundamentowej turbozespołu jednego z dwóch bloków gazowych budowanych przez nią w Elektrowni Dolna Odra. Będą w przyszłości opalane surowcem z terminalu LNG oraz Baltic Pipe.

– Za nami kolejny kamień milowy ambitnego projektu naszej spółki. Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra jest projektem o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i istotnym z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Pozwoli również na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Według tej firmy nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się cechować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu.

PGE przypomina, że projekt w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość kontraktu wynosi 3,7 mld zł netto. Dodatkowo zamówienie obejmuje 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik