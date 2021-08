Turcja zwiększyła zakupy gazu z Rosji o ponad 200 procent Alert

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

W ciągu siedmiu miesięcy 2021 roku sprzedaż gazu Gazpromu do Turcji przekroczyła wolumen z całego 2020 roku – tak wynika z danych rosyjskiego koncernu.

LNG w odwrocie do Azji

Od stycznia do lipca Gazprom zwiększył dostawy gazu do tureckich klientów o 203,9 procent. Fizyczny wolumen wyniósł 16,9 mld m sześc. W całym 2020 roku Gazprom dostarczył do Turcji 16,4 mld m sześc. gazu.

Turecka formuła cenowa dostaw gazu od Gazpromu jest powiązana z cenami ropy. Taka formuła kontraktu premiuje dostawy od Gazpromu ze względu na fakt, że jest ona indeksowana od trzech do dziewięciu miesięcy wstecz. W przypadku cen gazu na rynku spot, które obecnie są rekordowo wysokie, dostawy LNG stają się mniej opłacalne. Ze względu na ogromny popyt na LNG w Azji, rynek europejski stał się mniej atrakcyjny dla dostawców, co doprowadziło do wzrostu cen tego surowca na rynku.

Według danych urzędów tureckich, w maju i kwietniu jedynie dwóch dostawców LNG realizowało swoje zobowiązania wobec Turcji: Nigeria oraz Algeria.

Interfax/Mariusz Marszałkowski