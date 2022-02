Turkmenistan jest gotów zwiększyć dostawy gazu do Chin Alert

Flaga Turkmenistanu. Źródło: Flickr

Pomiędzy Chinami i Turkmenistanem trwają rozmowy na temat zwiększenia wolumenu dostaw turkmeńskiego gazu. Nie jest wykluczona budowa kolejnej nitki gazociągu Azja Centralna-Chiny – powiedział prezydent Turkmenistanu Gurbanguły Berdimuhamedow.

Berdimuhamedow spotka się z liderami państwa Chińskiego podczas wizyty na otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Prezydent Turkmenistanu liczy, że uda się osiągnąć polityczne porozumienia budowy kolejnej, czwartej już nitki gazociągu biegnącego z Turkmenistanu przez Uzbekistan i Kazachstan do Chin.

Rocznie trzema nitkami – A, B i C można przesłać około 40 mld m sześc. gazu rocznie. Planowana czwarta nitka miałaby być znacznie większa niż trzy poprzednie i pozwolić na przesył około 30 mld m sześc. gazu. Łącznie ma to dać możliwość eksportu do 70 mld m sześć. turkmeńskiego gazu do Chin.

Chiny są największym importerem turkmeńskiego gazu. W 2021 roku do Chin trafiło 34 mld m sześc. gazu pochodzącego z Turkmenistanu.

Neftegaz/Mariusz Marszałkowski