Rosyjska ropa poprzez Indie trafia do Europy. Borrell: Unia musi zacząć działać

– Unia powinna zaostrzyć politykę wobec Indii, które odsprzedają rosyjską ropę do Europy w postaci paliwa rafinowanego, w tym diesla – oświadczył w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika “Financial Times” szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Unia Europejska wprowadziła embargo na rosyjską ropę, ale coraz częściej pojawiają się doniesienia, że taki surowiec po rafinacji finalnie trafia na europejski rynek. Warto zwrócić uwagę, że przyczyną tego zjawiska jest fakt, że istniejące sankcje, w tym nałożone na Iran i Wenezuelę, ogólnie akceptują fakt, że po rafinacji surowiec nie ma źródła pochodzenia.

Indyjskie rafinerie wykorzystują ropę z wielu różnych krajów, w tym z Rosji, co utrudnia identyfikację dokładnego pochodzenia beczki oleju napędowego lub benzyny.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że jakikolwiek mechanizm mający na celu powstrzymanie przepływu rosyjskiej ropy musiałby zostać wdrożony „przez władze krajowe”, sugerując, że UE mogłaby skierować ostrzeżenie do nabywców indyjskich rafinowanych paliw, które ich zdaniem pochodzą z rosyjskiej ropy.

– Jeśli diesel czy benzyna wpływają do Europy poprzez Indie i są produkowane przy wykorzystaniu rosyjskiej ropy, jest to bez wątpienia przykład omijania sankcji i kraje członkowskie muszą podjąć środki (przeciw temu procederowi) – powiedział Borrell.

– To, że Indie kupują rosyjską ropę jest normalne. Ale jeśli wykorzystują to, aby stać się centrum, w którym rafinuje się rosyjską ropę, a produkty pochodne są sprzedawane do nas, musimy działać – dodał.

Financial Times / Jacek Perzyński