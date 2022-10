Ambasador Ukrainy o niszczeniu infrastruktury energetycznej: Rosja odpowie za tę wielką zbrodnię Alert

– Staliśmy się odporniejsi na takiego rodzaju ataki terrorystyczne, bo to właśnie są ataki terrorystyczne popełnione przez reżim putinowski. On teraz uderza w infrastrukturę cywilną, energetyczną i robi to szczególnie przed zimą – powiedział ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz w TVP Info.

Dziura w bloku w Kijowie. Fot. MSZ Ukrainy.

Putin uderza w energetykę i „robi to szczególnie przed zimą”

– On teraz uderza w infrastrukturę cywilną, energetyczną i robi to szczególnie przed zimą – powiedział ambasador rozmowie w TVP Info. – Chcemy zapewnić, w każdym obwodzie i miejscowości, odpowiednie warunki, żeby nasi rodacy mogli przetrwać zimę – podkreślił Zrywacz.

– Polska pokazuje przykład, co to znaczy być prawdziwym przyjacielem – powiedział ambasador Ukrainy. Jak dodał, Rosja poniesie odpowiedzialność za swoją „wielką zbrodnię".

W ostatnim czasie Rosja ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę energetyczną irańskimi dronami kamikadze. Jak informowaliśmy w piątek, w wyniku ostrzału zniszczone lub uszkodzone zostało 40 procent systemu energetycznego Ukrainy.

