Ukraińska wicepremier apeluje do uchodźców, by zostali poza krajem na zimę przez rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Alert

Rosjanie w dalszym ciągu niszczą ukraińską infrastrukturę energetyczną. Z tego powodu ukraińska wicepremier zaapelowała do uchodźców przebywających poza granicami kraju, by pozostali tam na zimę z powodu przerw w dostawach energii.

Flaga Ukrainy. Fot. Wikipedia/CC.

Wicepremier Ukrainy i minister ds. terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk zwróciła się z apelem do Ukraińców przebywających za granicą. Zaapelowała, aby jeśli mogą, to nie wracali do kraju na zimę. – Proszę, abyście nie wracali, musimy przetrwać zimę. Niestety nasze sieci nie przetrwają. Widzicie, co robi Rosja, wszyscy to widzą. Jeśli jest taka możliwość, zostańcie i spędźcie zimę za granicą – powiedziała Wereszczuk.

Od 25 października we wszystkich ukraińskich regionach wprowadzono stałe przerwy w dostawie energii. Państwowy operator sieci Ukrenergo zapowiedział, że będzie racjonował dostawy energii elektrycznej dla firm i gospodarstw domowych we wszystkich regionach Ukrainy, aby ustabilizować pracę systemu elektroenergetycznego.

