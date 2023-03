Ukraina chce więcej LNG z Polski. Można zwiększyć dostawy o 3 mld m sześc. rocznie Alert

Trwają rozmowy na temat zwiększenia dostaw gazu przez Polskę na Ukrainę. Wolumen może wzrosnąć o 3 mld m sześc. rocznie, jeśli pojawi się chętny nad Dnieprem.

Gazowiec "Lech Kaczyński" z floty PKN Orlen w terminalu LNG w Świnoujściu. Fot. Mikołaj Teperek

Ukraina jest zainteresowana dostępem do polskiego terminalu LNG – powiedziała Julia Pidkomorna, wiceminister energetyki Ukrainy na konferencji z Gaz-Systemem oraz OGTSUA poświęconej pogłębieniu współpracy między tymi operatorami sieci przesyłowej gazu w Polsce oraz na Ukrainie. Ukraińcy sprowadzają już gaz z Polski, ale liczą na zwiększenie skali współpracy. Istnieje możliwość zwiększenia dostaw gazu przez Polskę na Ukrainę, w tym z wykorzystaniem LNG z planowanego FSRU w Zatoce Gdańskiej. Potrzebne są jednak dodatkowe inwestycje i umowy, które je uzasadnią biznesowo.

– Po stronie ukraińskiej nie trzeba tak dużo inwestować. Ukraina tradycyjnie była tym, który dostarczał gaz w kierunku Polski, czyli maksymalnie 16-17 mln m sześc. na dobę. W drugą stronę jest ciężko i to wymaga inwestycji w system po stronie polskiej. Tradycyjnie był to punkt zasilania Polski wschodniej, a teraz to jest koniec systemu i trzeba to wszystko odwrócić – mówił Paweł Stańczak, wiceprezes OGTSUA.

– Widzimy w tym dużą szansę rynkową. Jeśli będziemy mieli zapotrzebowanie rynkowe i pokrycie w zapotrzebowaniu, to jak najbardziej jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić inwestycje liniowe, które zwiększą przesył z Polski na Ukrainę o 3 mld m sześc. Obecnie to jest 1,5 mld m sześc. – powiedział prezes Gaz-System – powiedział prezes Gaz-System Marcin Chludziński w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik