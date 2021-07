Ukraina będzie składować zużyte paliwo jądrowe nieopodal Czarnobyla Alert

Budowa sarkofagu w Czarnobylu. Fot. Flickr

Remont torów do strefy wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie został zakończony. Linia kolejowa będzie wykorzystywana do przewozu zużytego paliwa jądrowego z elektrowni atomowych na Ukrainie, które dotychczas w większości trafiało do Rosji.

Droga kolejowa w strefie wykluczenia jest gotowa do przewozu zużytego paliwa jądrowego, a zrekonstruowanym odcinkiem przejechał pierwszy testowy pociąg – ogłosił p.o. szefa państwowych kolei Ukrzaliznycia Iwan Juryk.

Zrekonstruowano odcinek między stacjami Wilcza i Janiw, który łączy strefę wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu z główną siecią kolejową – czytamy na stronie państwowych kolei.

Torami do Centralnego Składowiska Zużytego Paliwa Jądrowego w strefie wykluczenia będzie przewożone zużyte paliwo jądrowe z trzech elektrowni atomowych: rówieńskiej, chmielnickiej i południowo-ukraińskiej. Eksploatacja obiektu, w którym paliwo będzie przechowywane przez następnych sto lat, ma rozpocząć się wkrótce – zapowiadają władze.

Biuro prasowe ministerstwa energetyki poinformowało, że uruchomienie drogi kolejowej pozwoli państwu na oszczędzenie 200 mln dolarów rocznie, które wydawano na transport do Rosji zużytego paliwa jądrowego. Ale – jak podkreślono – w projekcie nie chodzi tylko o finanse, lecz o „prawdziwą niezależność, geopolitykę”.

Polska Agencja Prasowa/Mariusz Marszałkowski