Ukraina dostanie miliony z USA na przygotowania do zimy Alert

USA ogłosiły przekazanie 55 mln dolarów na przygotowanie systemu ciepłowniczego na Ukrainie do sezonu zimowego.

Budynek ministerstwa energetyki Ukrainy / fot. BiznesAlert.pl

Pomoc ta będzie wspierać naprawy i konserwację rur i innego sprzętu niezbędnego do dostarczania ogrzewania do domów, szpitali, szkół i przedsiębiorstw na terenie całej Ukrainy. Z nowej pomocy USAID bezpośrednio skorzystać ma nawet siedem milionów Ukraińców w 19 regionach. USAID dostarczy również generatory prądu i alternatywne źródła wytwarzania energii do szpitali, ośrodków dla osób wewnętrznie przesiedlonych oraz schronisk dla obywateli nieporadnych społecznie.

Nowe finansowanie stanowi uzupełnienie znaczącej pomocy USAID dla ukraińskiego sektora energetycznego od początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę i pomoże Ukrainie zapewnić jej obywatelom ciągłe dostawy ciepła i ciepłej wody. W ramach tej inicjatywy USAID dostarczył już rury grzewcze i inny sprzęt, aby pomóc przywrócić usługi 22 tysiącom osób w Kijowie, które utraciły dostęp do ciepła z powodu zniszczenia infrastruktury cywilnej przez rosyjskie wojsko.

Pomoc jest dostarczana poprzez Projekt Bezpieczeństwa Energetycznego USAID. Pięcioletnia działalność ma na celu pomóc Ukrainie w budowie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego sektora energetycznego, który zapewni obywatelom stabilne i przystępne ceny, jednocześnie zmniejszając zależność kraju od rosyjskiego gazu i energii elektrycznej. Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku USAID pomogło Ukrainie połączyć jej sieć elektryczną z europejskim systemem elektroenergetycznym, umożliwiając Ukrainie po raz pierwszy eksport energii elektrycznej do Unii Europejskiej.

USAID/Mariusz Marszałkowski