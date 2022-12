Polacy mogą być w forpoczcie pomocy Ukrainie po atakach Rosji na jej energetykę Alert

Wspólnota Energetyczna i Bank Światowy organizują drugiego lutego konferencję poświęconą współpracy firm europejskich na rzecz zaopatrzenia Ukrainy w sprzęt niezbędny do odbudowy energetyki po atakach rakietowych Rosji. Polacy mogą znaleźć się w forpoczcie tej pomocy.

Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.

Wspólnota Energetyczna, której dyrektorem jest Polak, Artur Lorkowski, organizuje z Bankiem Światowym konferencję dającą informacje o tym jak można pomóc Ukrainie i jak skorzystać z dwóch mechanizmów finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy Wspólnoty Energetycznej, który ma dofinansowywać naprawę energetyki nad Dnieprem. Ukraińcy informują o utracie 40 procent infrastruktury oraz 30 procent mocy wytwórczych wskutek kolejnych ataków rakietowych Rosji. Te są wycelowane w złamanie morale oraz zakłócenie logistyki skutecznej kontrofensywy ukraińskiej na froncie inwazji prowadzonej od lutego 2022 roku.

Wspomniany fundusz oferuje granty finansowane za pośrednictwem specjalnego banku w Austrii, które mogą posłużyć do zakupu sprzętu, części zamiennych, paliw, usług, a także do zapewnienia kapitału niezbędnego do naprawy energetyki Ukrainy. Firmy europejskie mogą składać wnioski o zwrot poniesionych kosztów. Porozumienie z resortem energetyki nad Dnieprem pozwala realizować te granty w sposób przejrzysty i dający bezpieczeństwo inwestorom.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała pierwszego grudnia w Warszawie spotkanie firm z Ukrainy oraz Polski poświęcone współpracy na rzecz odbudowy energetyki ukraińskiej. Były na nim obecne także firmy z branży budowlanej, spożywczej, maszynowej i medycznej, które chciałyby się włączyć w odbudowę Ukrainy po wojnie. Aktywność polskich inwestorów wspierana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i nie tylko, może sprawić, że poza dostawami interwencyjnymi będą możliwe atrakcyjne umowy ekonomiczne pozwalające Polakom stanąć w forpoczcie inwestycji nad Dnieprem po zakończeniu działań zbrojnych. Rozmowy na ten temat już trwają.

Wspólnota Energetyczna/Wojciech Jakóbik