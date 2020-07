Gazprom jest potrzebny do stworzenia pełnoprawnego hubu gazowego na Ukrainie Alert

fot. Naftogaz

Według szefa ukraińskiego niezależnego operatora sieci przesyłowej Sergieja Makagona są dwa warunki, które determinują powstanie pełnoprawnego hubu gazowego na Ukrainie.

Zaufanie i punkty sprzedaży gazu

Pierwszym z nich jest stworzenie atrakcyjnego, przejrzystego i stabilnego regulacyjnie otoczenia prawnego na rzecz zagranicznych klientów. – Musimy zbudować zaufanie wśród zagranicznych traderów gazu, tak aby nie obawiali się korzystać z ukraińskich zdolności – powiedział Makagon.

Drugim warunkiem jest decyzja Gazpromu o zmianie punktu sprzedaży gazu przez Ukrainę. – Gazprom sprzedaje około 20 procent swojego gazu w ramach umów krótkoterminowych (z miesięcznym wyprzedzeniem) na elektronicznej platformie aukcyjnej. Punktem odbioru tego gazu jest zachodnia granica Ukrainy. Gdyby Gazprom zmienił punkt sprzedaży z zachodniej na wschodnią granicę Ukrainy, klienci kupujący gaz mieliby możliwość wtłoczenia go do podziemnych magazynów, sprzedania go do klientów ukraińskich bądź przesłania do państw UE. To sprawiłoby, że zwiększyłby się handel gazem na Ukrainie – powiedział Makagon.

Według szefa OGTSU, Gazprom nie chce zgodzić się na takie rozwiązanie. Pomóc mogłaby Unia Europejska.

– Jeżeli pojawiłoby się zaangażowanie Komisji Europejskiej, mogłaby ona wykorzystać swoje narzędzia do walki z monopolem, aby wymusić na rosyjskiej firmie zmiany punktów odbioru gazu – wskazuje Makagon.

Eadaily/Mariusz Marszałkowski