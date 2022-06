Ukraina jest krok bliżej handlu energią z Europą, a Polska dostaw z atomu nad Dnieprem Alert

Kolejny krok zbliża Ukrainę do handlu energią z Europą a Polskę do importu z elektrowni jądrowej Chmielnicki nad Dnieprem.

Sieci elektroenergetyczne. Źródło: freepik

Komisja Europejska poinformowała, że synchronizacja systemu elektroenergetycznego Ukrainy z kontynentalnym wchodzi w nowy etap po tym jak operatorzy sieci z Europy (ENTSO-E) zgodzili się przygotować warunki do rozpoczęcia handlu energią z Ukrainy na rynku europejskim. Ukraińskie Ukrenergo zostało obserwatorem ENTSO-E. Teraz operatorzy wspólnie przygotują warunki do rozpoczęcia handlu energią.

To kolejny krok po synchronizacji kryzysowej przeprowadzonej 16 marca istotny dla Polski, która za pośrednictwem ministerstwa klimatu w BiznesAlert.pl zadeklarowała zainteresowanie dostawami energii z jądrowej Elektrowni Chmielnicki na Ukrainie. Jest ona zsynchronizowana z siecią europejską i mogłaby dostarczać tanią energię do Polski dając zarobek Ukraińcom odpierającym inwazję Rosji. Rozmawiamy o sprzedaży energii z Ukrainy do Polski, która wesprze naszą stabilność, a im pozwoli na wykorzystanie przeprowadzonej już synchronizacji. Oni już teraz są częścią systemu kontynentalnego – ujawniła minister klimatu Anna Moskwa w rozmowie z BiznesAlert.pl 30 maja.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik