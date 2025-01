Ukraińcy w Polsce otrzymują fałszywe wezwania do wojska

Pisma, wzywające obywateli Ukrainy przebywających w Polsce do stawienia się do poboru wojskowego, są fałszywe – oświadczyła w piątek ambasada Ukrainy w Warszawie. Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnił w komunikacie, że nie jest autorem tych pism.

– W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o wysyłaniu w imieniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców tzw. listów powołania do służby wojskowej obywateli Ukrainy w Polsce, informujemy, że doniesienia te są nieprawdziwe – napisała ambasada Ukrainy na Facebooku

Placówka dyplomatyczna powiadomiła, że na terytorium Polski do obywateli Ukrainy nie są wysyłane żadne wezwania do wojska ani zawiadomienia dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Obywatele Ukrainy przebywający za granicą mogą jednak dobrowolnie wstąpić w szeregi formowanego w Polsce Legionu Ukraińskiego – dodano w komunikacie.

Wcześniej w czwartek Urząd do Spraw Cudzoziemców zamieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed fałszywymi wezwaniami do służby wojskowej.

– W związku z otrzymanym sygnałem o fałszywym piśmie wysłanym do obywatela Ukrainy, Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnia, że nie jest autorem wezwań do odbycia służby wojskowej – podkreślono.

Biznes Alert / PAP