Ukraina niszczy rosyjski śmigłowiec z morskiego drona. Pierwszy raz w historii (WIDEO)

31 grudnia 2024 roku jednostka specjalna HUR „Grupa 13” po raz pierwszy w historii uderzyła w cel powietrzny za pomocą morskiego drona uderzeniowego Magura V5, wyposażonego w broń rakietową – powiadomił HUR.

Strącony został rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. – Jeszcze jeden wrogi helikopter został trafiony, jednak zdołał dotrzeć do swojej bazy – oświadczył HUR.

Do wiadomości dołączono nagranie wideo z kamery umieszczonej na ukraińskim dronie. Widać na nim, że bezzałogowiec jest atakowany z powietrza, najprawdopodobniej bronią maszynową. Można dostrzec także moment, kiedy rosyjski helikopter zostaje trafiony i spada do Morza Czarnego. Miejscem potyczki jest przylądek Tarkhankut w okolicy Krymu. Zaatakowany miał zostać również drugi śmigłowiec, który doleciał do bazy.

Podkład muzyczny do filmu stanowi i kolęda „Szczedryk”, którą skomponował ukraiński muzyk Mykoła Łeontowycz, znana na świecie jako „Carol of the bells”.

Poniżej omawiany film z tego wydarzenia:

Piotr Brzyski