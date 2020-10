Deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy przekonują, że Nord Stream 2 to broń strategiczna Alert

fot. Wikipedia/CC

„Rosyjski gazociąg Nord Stream 2 to broń strategiczna” – oświadczyła grupa deputowanych do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy w liście zamieszczonym na portalu Atlantic Council i wzywającym do zastopowania projektu.

– Rosyjski państwowy Gazprom jest właścicielem projektu Nord Stream 2. Firma przeznaczyła miliardy dolarów na budowę tych niepotrzebnych rurociągów, składając hojne zamówienia europejskim dostawcom. Czy Gazprom kiedykolwiek odzyska pieniądze? Rola projektu nie jest komercyjna, ale geopolityczna. Dlatego Kreml tak nieustannie poświęca się na zbędne rurociągi i tak zaciekle walczy, aby je uruchomić. Kreml wierzy nie w rynek, ale w wywieranie geopolitycznej siły. To pokazuje prawdziwy cel rurociągu, którym jest wzmocnienie rosyjskich wpływów w Europie i sparaliżowanie Ukrainy. Obecnie Rosja polega na Ukrainie w zakresie sprzedaży miliardów dolarów gazu ziemnego klientom w Europie. Kreml gardzi tą zależnością, bo zapobiega dalszej agresji Moskwy na nasz kraj. Rola Ukrainy w tranzycie rosyjskiego gazu do Europy odstrasza przed eskalacją rosyjskiego awanturnictwa wojskowego – piszą deputowani.

– Podczas gdy decydenci w Waszyngtonie koncentrowali się na ochronie interesów wspólnoty transatlantyckiej, niewielka liczba podmiotów w zaledwie kilku krajach europejskich sprzymierzyła się z Kremlem w celu budowy Nord Stream 2. Zamiast tego, jawne kłamstwa są teraz używane do wspierania ukończenia Nord Stream 2 i przeciwstawiania się sankcjom USA. Najbardziej oczywistym fałszem jest to, że Rosja działa w dobrej wierze. W 2019 roku Moskwa zgodziła się na podpisanie nowego kontraktu na tranzyt gazu z Ukrainą, ale zrobiła to tylko dlatego, że sankcje USA wobec Nord Steam 2 zatrzymały gazociąg na swoich torach. Przed tymi sankcjami Rosja zaproponowała Ukrainie jedynie sześciomiesięczne przedłużenie dotychczasowego kontraktu, ponieważ Moskwa zakładała, że ​​w tym czasie rurociąg zostanie ukończony. Jeśli Nord Stream 2 zostanie ukończony, Rosja natychmiast wycofa się z kontraktu gazowego z Ukrainą. To pozostawi Ukrainę wraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej na łasce Kremla i rosyjskiego szantażu – piszą deputowani.

Atlantic Council/Michał Perzyński