Ukraina liczy, że polska prezydencja w Radzie UE ułatwi jej dołączenie do Wspólnoty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził we wtorek we Lwowie, że przyszłoroczna prezydencja Polski w Radzie UE może przynieść jeszcze lepsze rezultaty, zbliżające Ukrainę do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Zełenski przekonywał we wtorek we Lwowie, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, że dzisiaj w Europie wszyscy potrzebują silnego, wspólnego stanowiska wszystkich partnerów Ukrainy. Nie zaś – jak mówił – „po prostu pauzy w działaniach bojowych w Ukrainie, nie czegoś tymczasowego”.

Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za gotowość do pomocy oraz za tę już udzieloną.

Polska prezydencja to szansa Ukrainy

Zełenski podkreślił, że zbliżająca się polska prezydencja w Radzie UE „może przynieść jeszcze lepsze rezultaty, zbliżające nas do wstąpienia do Unii Europejskiej”. Wyraził także swoją wdzięczność wobec Polski za wsparcie chęci Ukrainy, by ta została pełnoprawnym członkiem NATO.

– Polska wie, jak ważne jest w naszym regionie Europy, aby bezpieczeństwo było faktycznie gwarantowane i aby nie było żadnych geopolitycznych niejasności – mówił Zełenski.

Biznes Alert / PAP