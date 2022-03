Ukraińcy ostrzegają, że atak Rosji może zatrzymać dostawy gazu do Europy Alert

Ataki na ukraińską infrastrukturę i aktywność militarna Rosji w pobliżu tłoczni może stworzyć zagrożenie dla przesyłu gazu – powiedział prezes ukraińskiego Naftogazu Jurij Witrenko.

Unia Europejska rozważa embargo na gaz z Rosji i deklaruje gotowość do zmniejszenia importu z tego kierunku o dwie trzecie do końca 2022 roku i całkiem do 2030 roku. Tymczasem atak Rosji na Ukrainie zagraża przerwą dostaw w każdej chwili, o czym przypomniał prezes Naftogazu.

Ukraina jest głównym szlakiem dostaw gazu do Europy. Operator GTSOUA zabiega o utrzymanie przesyłu od rosyjskiego Gazpromu pomimo ataku Rosji, której skarb jest właścicielem tej firmy.

