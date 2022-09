Umicore otwiera w Polsce największą swoją fabrykę i rozmawia z Volkswagenem Alert

21 września niedaleko Nysy w Radzikowicach koncern Umicore otworzył swoją nową fabrykę. Będą tam produkowane elementy ogniw litowo-jonowych i inne materiały na rynek europejski i ogólnoświatowy. Zatrudnienie znajdzie tam nawet 400 osób. W tle rysuje się współpraca z Volkswagenem.

Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com

Konferencja prasowa dotycząca otwarcia zasilanej wyłącznie przez OZE i neutralnej klimatycznie fabryki w pobliżu Nysy z udziałem prezesa Mathiasa Miedreicha była nie tylko okazją do przedstawienia celów strategiczno-operacyjnych Umicore w Europie, ale także do stawiania pytań związanych z planami powstania joint venture z Volkswagenem. Mathias Miedreich potwierdził, że obecnie strony prowadzą rozmowy na ten temat. Ewentualna współpraca musi być jednak dobrze zaplanowana i spełniać oczekiwania obu stron. – Umicore oczekuje długotrwałej współpracy obejmującej cały łańcuch dostaw oraz nawet późniejszego recyklingu. Natomiast Volkswagen jest zainteresowany bezpieczeństwem dostaw w korzystnych dla tej firmy cenie – tłumaczył Miedreich.

Umicore podchodzi bardzo ambitnie do przyszłości zakładu w Radzikowicach i widzi siebie jako prekursora bezemisyjnej mobilności na każdym etapie produkcji. – Roczna zdolność produkcyjna zakładu ma osiągać 20 GWh do końca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku, z potencjałem wzrostu nawet do ponad 200 GWh, czyli 3 mln aut elektrycznych, w drugiej połowie dekady. Ta trajektoria wzrostu wpisuje się w ambicję Umicore, aby do 2030 roku osiągnąć światową zdolność produkcyjną ponad 400 GWh- ogłosił Umicore.

Miedreich został także pytany o możliwości technologiczne Umicore w obszarze magazynowania energii i zastosowań w elektryfikacji ciepłownictwa. Zdaniem prezesa ogniwa litowo-jonowych i inne materiały dostarczane przez Unimore są już obecne w wymiarze magazynów energii, ale także zakresach takich jak transformacja ciepłownictwa.

Aleksandra Fedorska