Resort aktywów państwowych daje sobie miesiąc na umowę społeczną o końcu węgla w energetyce Alert

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zapowiedział, że proces przygotowania umowy społecznej z sektorem energetycznym o odejściu od węgla był zakończony do końca czerwca 2022 roku.

Piotr Pyzik i Jacek Sasin. Fot. MAP

– Umowa społeczna dotycząca energetyki, czyli węgla brunatnego, jest w końcowej fazie przygotowań. Mamy zamiar domknąć to do końca czerwca tego roku. Chcemy, żeby od początku września już realnie trwały procesy tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, tak żeby mogło funkcjonować od 1 stycznia – powiedział wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl. – Umowa społeczna dotycząca węgla brunatnego jest pewnym wyzwaniem. Transformacja energetyczna w Polsce to zmiana cywilizacyjna. Wychodzimy jeden duży krok do przodu. Rozwiązanie kwestii społecznej w umowie jest niezwykle istotne. Mamy do czynienia ze skrajnościami takimi jak roszczeniowość i sprawiedliwość społeczna. Musimy to ze sobą spoić, bo NABE będzie firmą komercyjną, a to będzie miało inny wymiar również w ocenie społecznej. Powodem jest to, że głównym beneficjentem tej umowy będzie człowiek i chcemy żeby obywatele przeszli te transformacje suchą nogą – przekonywał minister w Gdyni.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski