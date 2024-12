Czy rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Bałkanów będzie miało wpływ na cele klimatyczne Unii?

Proces rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) od zawsze odgrywa historycznie ważną rolę w politycznej, gospodarczej i społecznej transformacji Europy. W miarę jak UE kontynuuje swój rozwój, włączenie państw Bałkanów jest szczególnie istotne, nie tylko dla stabilności i dobrobytu regionu, ale także dla szerszych celów strategicznych Unii, w tym ambitnych celów klimatycznych.

Bałkany, obejmujące takie kraje jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia, od dawna znajdują się w sferze zainteresowań UE. Jednak ich potencjalne członkostwo w Unii wiąże się zarówno z szansami, jak i wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście Zielonego Ładu UE i celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.



Poniższy artykuł analizuje potencjalne implikacje rozszerzenia UE o państwa Bałkanów, koncentrując się na tym, jak ten proces wpłynie na cele klimatyczne Unii. Integracja tych krajów wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi infrastruktury, polityki energetycznej i struktur zarządzania, ale również stwarza możliwości dla Unii, by wzmocnić swoją pozycję lidera w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi, wpływając na polityki środowiskowe swoich nowych członków.





Państwa Bałkanów i rozszerzenie UE

Region Bałkanów, historycznie charakteryzujący się niestabilnością polityczną i problemami gospodarczymi, w ostatnich latach poczynił znaczące postępy w kierunku stabilizacji politycznej i rozwoju ekonomicznego. UE odegrała kluczową rolę w tym procesie, oferując zarówno wsparcie finansowe, jak i polityczne w ramach różnych procesów akcesyjnych. Choć Chorwacja dołączyła do Unii (jako pierwszy kraj regionu) już w 2013 roku, inne kraje Bałkanów wciąż znajdują się na różnych etapach przystępowania do wspólnoty. Serbia i Czarnogóra, na przykład, rozpoczęły negocjacje dot. akcesji, podczas gdy Bośnia i Hercegowina, Kosowo i Macedonia Północna są w dalszym ciągu na etapie rozmów przygotowawczych.



Dla UE rozszerzenie wspólnoty o Bałkany wiąże się z perspektywą zwiększenia regionalnej stabilności dzięki “zachodniej strefie wpływu”, wzrostu gospodarczego regionu oraz konsolidacji wartości demokratycznych. Jednak integracja regionu nie jest wolna od istotnych trudności. Wiele krajów bałkańskich wciąż zmaga się z problemami związanymi z rządami prawa, korupcją i rozwojem gospodarczym. Ponadto, jeżeli chcemy się przyjrzeć jak wygląda lokalny sektor energetyczny to zauważymy, że Bałkany są w dalszym ciągu w dużej mierze zależne od węgla w produkcji energii, a wiele z krajów, o których mówimy dysponuje przestarzałą infrastrukturą przemysłową, co stanowi bezpośrednie wyzwanie dla celów klimatycznych UE.



Cele klimatyczne UE i Zielony Ład

W centrum polityki klimatycznej UE znajduje się Europejski Zielony Ład, który ma na celu przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny klimatycznie do 2050 roku. Ten ambitny plan zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku oraz osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Zielony Ład koncentruje się na dekarbonizacji sektora energetycznego, promowaniu odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej, zmniejszeniu emisji z transportu i przemysłu oraz wspieraniu zielonych innowacji.



UE zobowiązała się również do zwiększenia finansowania na rzecz klimatu, szczególnie w celu wspierania krajów rozwijających się i sąsiednich regionów w ich własnych wysiłkach na rzecz klimatu. W przypadku, który analizujemy obejmuje to pomoc Bałkanom w przyjęciu czystszych technologii, poprawie efektywności energetycznej oraz przejściu z węgla na bardziej “zielone” źródła energii. Jednak integracja państw Bałkanów w ramach tego przedsięwzięcia będzie wymagała znacznego wysiłku, zarówno w zakresie dostosowania lokalnej polityki energetycznej do standardów UE, jak i w odniesieniu do ich dotychczasowego dziedzictwa środowiskowego. Musimy również pamiętać – i to jest chyba najtrudniejsza, jednocześnie będącą najważniejszą zmianą – o kulturowej zmianie podejścia do tematów środowiskowych; dbanie o klimat to nie fanaberia, a konieczność.



Wyzwania związane z państwami Bałkanów

Jednym z największych wyzwań dla celów klimatycznych UE w kontekście rozszerzenia unii o Bałkany jest duża zależność regionu od węgla w produkcji energii elektrycznej. Wiele państw Bałkanów, w szczególności Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, posiada duże zasoby węgla i elektrownie węglowe, które zapewniają znaczną część energii. Węgiel pozostaje kluczowym elementem miksu energetycznego ze względu na swoją relatywną taniość i lokalną dostępność. Węgiel jest jednak najbardziej węglowodorowym paliwem kopalnym, a UE zobowiązała się do jego stopniowego wycofywania się z niego do 2030 roku na mocy “Prawa klimatycznego” w celu osiągnięcia celów klimatycznych oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku.



Moim zdaniem, transformacja energetyczna w Bałkanach będzie jednym z najtrudniejszych aspektów integracji krajów z tego regionu z UE. Kraje, które starają się o akcesję będą musiały zainwestować znaczne środki w odnawialne źródła energii, modernizację sieci energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej. Przejście z węgla na energię odnawialną, taką jak wiatr, słońce czy energia wodna, będzie wymagało dużych inwestycji finansowych i technicznych. UE już przeznaczyła fundusze na ten cel, np. w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA), który pomaga krajom kandydującym przygotować się do członkostwa, w tym w obszarach związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Jednak bez lokalnego wysiłku, same środki nie będą wystarczające aby dokonała się istotna zmiana.



Strona produkcyjna to nie jedyny aspekt, który będzie wymagał modernizacji; niestety ale również infrastruktura energetyczna na Bałkanach jest przestarzała i często mało wydajna, co utrudnia integrację odnawialnych źródeł energii z siecią. Co więcej, wiele elektrowni i obiektów przemysłowych w regionie nie spełnia standardów środowiskowych UE. Modernizacja tych obiektów, aby spełniały unijne normy emisji i efektywności energetycznej, będzie wymagała dużych inwestycji w unowocześnienie.



UE opracowała programy, które mają pomóc Bałkanom w modernizacji ich infrastruktury energetycznej, w tym również wsparcie w rozwoju projektów interkonektorów między krajami, co w długoterminowej perspektuwnie pozwoli na integracje rynków oraz transgraniczny handel. Te działania pomogą zintegrować Bałkany z szerszym europejskim rynkiem energii, co jest kluczowe dla dekarbonizacji regionu.



Aby UE mogła osiągnąć swoje cele klimatyczne, nowe państwa członkowskie będą przestrzegać tych samych regulacji klimatycznych i struktur zarządzania. Oznacza to, że kraje Bałkanów będą musiały przyjąć surowe przepisy klimatyczne, poprawić monitorowanie środowiska oraz wzmocnić zdolności instytucjonalne do wdrażania unijnych wymogów środowiskowych.



UE dysponuje mechanizmami wspierającymi rozwój zarządzania klimatycznego na Bałkanach. Skuteczność tych polityk będzie jednak zależała od woli politycznej rządów w regionie, które często stawiają krótkoterminowy rozwój gospodarczy ponad długoterminową zrównoważoną polityką środowiskową. Dodatkowo wyzwania takie jak korupcja, słabe rządy prawa i niestabilność polityczna w niektórych krajach Bałkanów mogą utrudnić wdrażanie polityki klimatycznej.



Potencjał Bałkanów w zakresie zielonej energii

Pomimo tych wyzwań, integracja państw Bałkanów z UE stwarza rownież możliwości dla realizacji celów klimatycznych Unii.

Jednym z najbardziej pozytywnych aspektów integracji Bałkanów jest potencjał tych krajów do przyczynienia się do celów odnawialnej energii UE. Bałkany posiadają znaczący potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w energii wodnej, wiatrowej i słonecznej. Geograficzne położenie regionu, z dużymi rzekami i słonecznym klimatem, sprawia, że jest on doskonałym kandydatem do dalszego rozwoju infrastruktury odnawialnej energii. Integrując te kraje z wewnętrznym rynkiem energetycznym UE, Unia może zyskać na zwiększonej produkcji odnawialnej energii i dywersyfikacji swojego źródła energii.

UE od dawna jest globalnym liderem w zakresie finansowania klimatu, a jej rozszerzenie na Bałkany pomoże rozszerzyć te wysiłki na region. UE może oferować ukierunkowane wsparcie, aby pomóc krajom Bałkanów w zarządzaniu wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi związanymi z przejściem od węgla. Może to obejmować pomoc finansową, wsparcie techniczne oraz rozwój programów szkoleniowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników w sektorach odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Sprawiedliwa transformacja jest kluczowa, aby upewnić się, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie będzie nadmiernie obciążać wrażliwych społeczności w regionie.

Integracja Bałkanów pozwoli Unii umocnić swoją rolę lidera w globalnej polityce klimatycznej. Zielony Ład i Porozumienie Paryskie wymagają globalnej współpracy, a zdolność UE do wpływania na polityki klimatyczne swoich sąsiadów będzie kluczowa. Integracja Bałkanów zapewni, że działania klimatyczne w tym regionie będą zgodne z unijnymi standardami, co może służyć jako model dla innych części świata.

Rozszerzenie UE o państwa Bałkanów stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla celów klimatycznych Unii. Chociaż zależność regionu od węgla, przestarzała infrastruktura i wyzwania polityczne stanowią istotne przeszkody, wsparcie UE dla tych krajów może pomóc przyspieszyć ich transformację w kierunku czystszych, bardziej zrównoważonych systemów energetycznych. Integracja Bałkanów daje UE szansę na rozszerzenie swojego rynku odnawialnych źródeł energii, wzmocnienie zarządzania klimatycznego oraz umocnienie swojej roli lidera w działaniach na rzecz klimatu. Jeśli proces ten zostanie dobrze zarządzany, włączenie Bałkanów może stać się kluczowym krokiem w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, zapewniając, że region nie tylko skorzysta na członkostwie, ale także przyczyni się do realizacji szerszych celów środowiskowych Unii.

Magdalena Kuffel