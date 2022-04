Unia omówi embargo na surowce Rosji wobec zbrodni wojennych a Rosjanie grają rublem Alert

Flagi krajów Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.

Financial Times donosi, że przedstawiciele Unii Europejskiej spotkają się szóstego kwietnia by omówić nowe sankcje wobec Rosji, w tym embargo na dostawy węgla, ropy i gazu. To jedna z możliwych odpowiedzi na zbrodnie wojenne podczas inwazji na Ukrainę. Rosjanie grają płatnościami za gaz w rublach.

Wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec ocenił, że „każda oszczędzona megawatogodzina się liczy”. Warto przypomnieć, że Międzynarodowa Agencja Energii zasugerowała, że obniżka temperatury ogrzewania w Europie o jeden stopień Celsjusza pozwoliłaby zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz o 10 mld m sześc. rocznie, czyli tyle, ile Polska sprowadzała maksymalnie z Rosji na mocy kontraktu jamalskiego.

Niezależnie od dyskusji o embargo Niemcy wprowadziły stan zagrożenia na rynku gazu po tym, jak Rosjanie zagrozili przerwą dostaw gazu, jeżeli Europejczycy nie przestawią się w płatnościach na ruble. Obecnie trwają rozmowy na ten temat i niektóre firmy sygnalizują gotowość do kompromisowego rozwiązania z udziałem Gazprombanku, który także może zostać objęty sankcjami.

Firma z udziałami Gazpromu na Łotwie chce płacić rublami za gaz rosyjski w odpowiedzi na groźby Rosjan, że przerwą dostawy, jeśli nie dojdzie do zmiany płatności. To największy handlarz gazem na Łotwie z 34 procentami udziałów Gazpromu. – Po ocenie zgodności tych zmian z procedurami płatności oraz sankcjami wprowadzonymi dotychczas, nasza wstępna ocena głosi, że płatności w rublach nie naruszają formalnie reżimu sankcji i są możliwe – podała ta spółka w komunikacie. Inne firmy oraz państwa odmówiły płatności w rublach.

Komisja Europejska ogłosiła plan REPowerEU, który zakłada obniżkę zapotrzebowania na gaz z Rosji o 2/3 do końca roku i do zera najpóźniej do 2030 roku. Część polityków, ekspertów i komentatorów apeluje o nowe sankcje wobec Rosji ze względu na zbrodnie wojenne ujawnione na terenach odzyskanych przez siły ukraińskie wokół Kijowa. Pojawiają się liczne dowody ludobójstwa, gwałtów i rabieży szokujące opinię publiczną. – Jestem przerażona niewyobrażalnymi koszmarami z obszarów, z których wycofuje się Rosja. Potrzebne jest niezależne śledztwo jak najszybciej. Sprawcy zbrodni wojennych powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Reuters/Financial Times/Kommiersant/Wojciech Jakóbik