Unia szykuje sankcje wobec Białorusi, ale kryzys graniczny może odwracać uwagę od Rosji na Ukrainie Alert

Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Unia Europejska szykuje nowe sankcje wobec Białorusi, ale USA podkreślają, że kryzys graniczny może być próbą odwrócenia uwagi od nowej agresji na Ukrainie. Reżim w Mińsku reaguje groźbą przerwy dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski.

Financial Times ustalił, że Unia Europejska ma wprowadzić nowe sankcje przeciwko Białorusi za kryzys na granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Poszerzone sankcje mają objąć ponad dwudziestu oficjeli białoruskich, linię lotniczą z Syrii o nazwie Cham Wings oraz hotel w Mińsku oraz, być może, mińskie lotnisko.

Polska, Litwa i Łotwa mają poruszyć temat kryzysu granicznego na arenie NATO. Departament Stanu USA poinformował o wsparciu Polski podczas kryzysu granicznego. – Działanie reżimu na Białorusi zagraża bezpieczeństwu, przyczynia się do podziałów w Unii Europejskiej i jest wymierzone w odwracanie uwagi od aktywności rosyjskiej na granicy z Ukrainą – czytamy w stanowisku. Wcześniej sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegał Rosję przed „powtarzaniem błędów z 2014 roku”, kiedy doszło do nielegalnej aneksji Krymu ukraińskiego przez Rosjan. – Nie mamy jasności co do intencji Moskwy, ale wiemy jak działa – dodał Blinken.

Blinken rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych RP Zbigniewem Rauem i wyraził sprzeciw wobec „cynicznego wykorzystywania migrantów” przez reżim na Białorusi. Polski minister przedstawił kryteria, którymi Polska będzie się kierować w ocenie rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i w swoich dalszych decyzjach. – Minister podziękował za wsparcie polityczne Stanów Zjednoczonych i omówił możliwości dalszego współdziałania, dwustronnie i w kontekście organizacji międzynarodowych, w tym UE i NATO. Ministrowie rozmawiali też nt. sytuacji wokół Ukrainy. Minister i Sekretarz Stanu będą pozostawać w stałym kontakcie – czytamy w komunikacie MSZ.

Mińsk zagroził już odwetem za sankcje w postaci blokady dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski dostarczający go z Rosji przez Białoruś do Polski i Niemiec. Suddeutsche Zeitung ustalił, że USA zwróciły się do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii o zagrożenie sankcjami wobec Nord Stream 2, Rosnieftu oraz Gazpromu w razie nowej agresji rosyjskiej.

Financial Times/Ministerstwo spraw zagranicznych/Wojciech Jakóbik