Unia zamierza zakończyć import gazu z Rosji do 2027 roku

Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, który ma na celu zakończenie zależności Europy od rosyjskiego gazu do 2027 roku. Plan ten jest odpowiedzią na kryzys energetyczny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę oraz na konieczność walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach REPowerEU przewiduje się szereg działań mających na celu zwiększenie oszczędności energii, dywersyfikację dostaw oraz przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jednym z kluczowych elementów planu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Komisja proponuje podniesienie celu dotyczącego oszczędności energii z 9 procent do 13 procent w ramach pakietu Fit for 55, co ma pomóc w redukcji zużycia gazu i ropy o 5 procent poprzez krótkoterminowe zmiany w zachowaniach konsumentów oraz kampanie informacyjne skierowane do gospodarstw domowych i przemysłu.

Dywersyfikacja dostaw energii stanowi kolejny istotny element strategii. Unia Europejska zacieśnia współpracę z międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić rekordowe dostawy LNG oraz zwiększyć dostawy gazu rurociągowego. Plan zakłada także utworzenie mechanizmu wspólnych zakupów gazu, LNG i wodoru, co ma umożliwić skoordynowane zakupy na poziomie UE oraz optymalizację infrastruktury energetycznej.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest kluczowy dla osiągnięcia niezależności energetycznej. Komisja planuje zwiększenie celu na 2030 rok dotyczącego udziału energii odnawialnej z 40 procent do 45 procent. Inicjatywy obejmują m.in. strategię podwojenia mocy fotowoltaicznej do 2025 roku, zobowiązanie do instalacji paneli słonecznych na nowych budynkach oraz rozwój rynku wodoru odnawialnego. Przewiduje się również wsparcie finansowe na badania i projekty związane z wodorem.

Plan REPowerEU to nie tylko odpowiedź na obecny kryzys energetyczny, ale także długoterminowa strategia mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenie zielonej transformacji Europy. Inwestycje przewidziane w planie, szacowane na 210 miliardów euro do 2027 roku, mają nie tylko uniezależnić Europę od rosyjskich surowców, ale także przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wzmocnienia gospodarki.

Montel news / BiznesAlert.pl