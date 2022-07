Uniper musi błagać o pomoc państwa, by nie splajtować Alert

Największy niemiecki importer gazu, czyli Uniper, jest pod presją z powodu braku dostaw. Teraz w pełni wykorzystuje swoją linię kredytową, a jego wniosek o pomoc publiczną jest w toku.

Flaga Niemiec. Fot. Wikimedia Commons

Uniper błaga o pomoc

Spółka gazowa Uniper korzysta z pozostałych rezerw płynności i korzysta z wielomiliardowej pożyczki z państwowego banku rozwoju KfW. – Dziś Uniper skorzystał z istniejącego kredytu KfW w wysokości dwóch miliardów euro – poinformowała dzisiaj grupa. Linia kredytowa jest więc „całkowicie wyczerpana”.

Koncern uzgodnił linię kredytową z grupą bankową KfW na początku stycznia i zapobiegawczo przedłużyła ją do końca kwietnia 2023 roku pod koniec marca. Według rzecznika Uniperu to, jak długo wystarczą środki, zależy od dalszego rozwoju rynku gazu. Rzecznik podkreślił, że Uniper jest w bliskim kontakcie ze swoimi bankami i rządem federalnym. Celem jest stabilizacja finansowa firmy.

Największy niemiecki koncern energyczny, w większości należący do fińskiej firmy Fortum, jest największym importerem gazu w Niemczech. Znajduje się on teraz pod sporą presją, ponieważ rosyjski rząd ograniczył dostawy gazu do Niemiec i Europy Zachodniej, a ceny na rynku gazu ogromnie wzrosły. Grupa musi obecnie dokonywać dodatkowych zakupów na tzw. rynku spotowym, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec klientów, a tym samym ponosi wysokie straty. Rząd Niemiec pracuje obecnie nad pakietem pomocowym dla Uniper. Firma niedawno wystąpiła o pomoc publiczną.

Zeit/Michał Perzyński