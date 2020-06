UOKiK rozpatrzy wniosek gigantów zagranicznych w sprawie zielonego wodoru Alert

Wodór. Fot. Wallpaper Safari

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek o koncentrację europejskich koncernów energetycznych związany z planowanym przez nie projektem wodorowym. Urząd zapowiedział, że rozpatrzy ten dokument.

Koncentracja projektów wodorowych

Chodzi o wniosek złożony przez firmy Orsted Wind Power Germany, Raffinerie Heide oraz EDF Deutschland. Dotyczy on utworzenia nowej firmy, której działalność ma polegać na prowadzeniu projektu badawczego dotyczącego budowy i późniejszej eksploatacji elektrolizera o mocy 30 MW do wytwarzania wodoru z użyciem energetyki odnawialnej. Głównym elementem projektu jest realizacja przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego z obszaru produkcji zielonego wodoru z morskiej energii wiatrowej i wykorzystania powstałego ciepła odpadowego i tlenu. Następnie zielony wodór ma być wykorzystywany zarówno do produkcji przyjaznych dla klimatu paliw do samolotów, jak i zatłaczany do sieci gazowych. Projekt był jednym ze zwycięzców konkursu „Real Laboratories for the Transformation Energy” organizowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii.

W skład konsorcjum realizującego projekt Westküste 100 prócz spółek z koncernów EDF i Orsted oraz Rafinerii Heide wchodzą też niemiecki operator gazowej sieci przesyłowej OGE, Stadtwerke Heide i Thyssenkrupp Industrial Solutions, a także agencja rozwoju Regionu Heide i Westküste University of Applied Science. W początkowym etapie projektu konsorcjum planuje instalację elektrolizy o mocy 30 MW, która ma pozwolić zebrać doświadczenia w celu zwiększenia skali przedsięwzięcia. Konsorcjum zapowiada, że docelowa moc instalacji elektrolizy może sięgać 700 MW.

UOKIK/BiznesAlert.pl