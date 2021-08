Urzędniczka USA obiecująca zatrzymanie Nord Stream 2 rozmawia z Polską o lex TVN Alert

Wendy Sherman. Fot. Harvard

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej rozmowy Polska-USA w sprawie sporu o nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zwanej „lex TVN” prowadzi po stronie amerykańskiej Wendy Sherman, zastępczyni sekretarza stanu, która jest krytykiem projektu Nord Stream 2 i wiosną obiecała zrobić wszystko, by go zatrzymać.

Polska Agencja Prasowa ustaliła kto rozmawia z Polakami o ustawie mającej uniemożliwić pracę telewizji prywatnej TVN należącej do Grupy Discovery z USA. – Według informacji PAP, była to osoba nr 2 w amerykańskiej dyplomacji, zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman – czytamy w depeszy. Trwa spór między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wspomnianą regulację. Według Amerykanów zagrozi ona demokracji. Rząd przekonuje, że ma blokować wrogie przejęcie mediów przez kapitał spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewnia o przygotowaniu poprawki pozwalającej dostosować strukturę właścicielską TVN do nowych realiów.

Wendy Sherman mówiła w przeszłości o polityce administracji prezydenta Joe Bidena w sprawie spornego Nord Stream 2. Polska domagała się wówczas nowych sankcji, które zatrzymałyby budowę. Obecnie Waszyngton stoi na stanowisku, że restrykcje nie są w stanie zatrzymać pracy budowniczych Nord Stream 2 i proponują z Berlinem układ dający zapewnienia reakcji w razie wykorzystania tego gazociągu jako broni politycznej przez Rosję. Polska oraz Ukraina uznały te gwarancje za „niewystarczające”.

– Nie mam władzy, by podejmować takie decyzje samodzielnie, ale mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, by projekt Nord Stream 2 nie szedł naprzód. Wiem, że nasza administracja przyjmie radę od pana i Senatu, by iść naprzód ze wszelkimi działaniami prawnymi, które mają zatrzymać ten gazociąg – zapewniała Sherman w marcu podczas przesłuchania senackiego na swe stanowisko, kiedy opozycja republikańska krytykowała postępowanie Waszyngtonu w sprawie tego spornego projektu. Nominacja Sherman, podobnie jak szefa CIA Williama Burnsa, była czasowo blokowana przez Republikanów domagających się działania w sprawie Nord Stream 2.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik