Destrukcja popytu na benzynę w USA przez drożyznę może zwiastować recesję globalną Alert

Amerykańska agencja energetyczna Energy Information Administration informuje, że zużycie benzyny w USA spadło poniżej poziomu z analogicznego okresu pandemicznego 2021 roku. Możliwe, że destrukcja popytu wywołana rekordowymi cenami zwiastuje recesję globalną.

Spadek zużycia benzyny w USA może zwiastować globalną recesję. Grafika: EIA

Dane miesięcznego przeglądu zużycia paliw w USA pokazują, że zużycie benzyny w USA sięgnęło w kwietniu 2022 roku 8,8 mln baryłek dziennie, czyli o 0,4 procent mniej niż w tym samym miesiącu 2021 roku. USA zużyły w drugim kwartale oraz na początku lipca 2022 roku mniej benzyny niż w analogicznym okresie 2021 roku. Powody wskazywane przez EIA to większa efektywność spalania w samochodach, coraz większe zatrudnienie poza sektorem rolnym wymagającym wykorzystania pojazdów, a także rekordowe ceny paliw na stacjach.

– Ceny benzyny w czerwcu 2022 roku wyższe o 61 procent w stosunku do czerwca 2021 roku mogły poskutkować mniejszą ilością podróży, ale historia pokazuje, że drożyzna ma mały wpływ na konsumpcję w krótkim terminie – czytamy w analizie EIA. – Szacujemy, że jeśli ceny benzyny się podwoiły, to zużycie tego paliwa może spaść o 2 do 4 procent. Średnia cena benzyny w USA wyniosła 13 czerwca 5,01 dolara za galon i jest to najwyższy poziom dostosowany do inflacji notowany od 2011 roku. Ceny z 11 lipca były już niższe i sięgały średnio 4,65 dolarów za galon, ale pozostały znacznie wyższe od tych notowanych w poprzednich latach – twierdzi EIA.

Destrukcja popytu na benzynę wywołana rekordowymi cenami może być także częściowo zwiastunem globalnej recesji, której obawia się Bank Światowy. Może ona obniżyć ceny na stacjach przez mniejsze zapotrzebowanie wywołane spowolnieniem rozwoju gospodarczego na świecie.

Energy Information Administration/Wojciech Jakóbik