Smartfonom Huawei mogą się skończyć czipy przez sankcje USA

Logo Huawei. Fot. Flicr/Huawei

Huawei twierdzi, że z powodu amerykańskich sankcji kończą się mu zapasy chipsetów do procesorów smartfonów i tabletów, których jest producentem.

Huawei w tarapatach

Według Richarda Yu, dyrektora generalnego działu konsumenckiego Huawei cytowanego przez The Verge, od przyszłego miesiąca chiński producent telefonów nie będzie już mógł produkować własnych chipsetów Kirin z powodu presji ekonomicznej ze strony USA. – Niestety po drugiej transzy sankcji USA nasi producenci chipów przyjmowali zamówienia tylko do 15 maja. Produkcja zostanie zamknięta 15 września – powiedział Yu na konferencji siódmego sierpnia. – W tym roku może być wydana ostatnia generacja high-endowych chipów Huawei Kirin. Nadchodzący telefon Huawei Mate 40, którego premiera planowana jest na wrzesień, może być ostatnim telefonem z chipem Kirin. – dodał.

Stany Zjednoczone oskarżyły Huawei o instalowanie backdoorów w infrastrukturze sieciowej w celu wsparcia działań szpiegowskich chińskiego rządu. Huawei zaprzeczył zarzutom administracji Trumpa o szpiegostwo jednak administracja prezydenta Trumpa umieściła Huawei i 114 podmiotów zależnych na liście firm objętych sankcjami w maju 2019 roku. Decyzja ta oznacza, że firmy amerykańskie nie są w stanie sprzedawać technologii bez wyraźnej zgody rządu USA.

Administracja prezydenta Trumpa przedłużyła sankcje do maja 2021 roku. W maju 2020 roku Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wydał zmienioną regułę eksportową, aby zablokować dostawy półprzewodników do Huawei, aby „zablokować zakupy półprzewodników przez Huawei. Zasada ta uniemożliwiła zagranicznym producentom półprzewodników, którzy używają amerykańskiego oprogramowania i technologii w swojej działalności sprzedawania swoich produktów firmie Huawei, chyba że wcześniej uzyskali odpowiednią zgodę z USA. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), największy producent półprzewodników na świecie, wstrzymał w maju dostawy półprzewodników HiSilicon co było związane z nową turą sankcję Stanów Zjednoczonych przeciwko chińskiemu gigantowi teleinformatycznemu.

The Verege/Mariusz Marszałkowski