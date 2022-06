Czy Joe Biden wybierze paliwa odnawialne? Alert

W Stanach Zjednoczonych paliwa płynne nadal królują nad odnawialnymi. Organizacja Evergreen Action przypomina, że nie tak miało być i wzywa administrację Joe Bidena do zmiany kierunku polityki paliwowej.



Paliwa odnawialne vs. mieszanka z etanolem

Evergreen Action, organizacja zajmująca się ochroną środowiska, wzywa administrację Joe Bidena do skupienia się na rozwoju paliw pozyskanych ze źródeł odnawialnych. W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych zaczęto stosować mieszkanki paliw z 10 procentowym dodatkiem etanolu. Jak podkreśla organizacja, skupianie się na paliwach płynnych jest nieprzyszłościowe i wychodzi poza wcześniejsze założenia Białego Domu.

W tym roku rząd Joe Bidena ma możliwość ustalenia nowych limitów oraz wytycznych odnoszących się do polityki paliwowej. Wygasa tak zwany projekt Standardów Paliw Odnawialnych (ang. Renewable Fuel Standard), który został uchwalony w 2005 roku a następnie aktualizowany o wytyczne w 2007 roku. Grupa doradzała wcześniej administracji Bidena w kwestii prawa klimatycznego i ochrony środowiska. Teraz współzałożyciel Evergreen Actions Sam Ricketts, apeluje o skupienie się rządu na paliwach odnawialnych i krytykuje jednocześnie obecne praktyki mieszania paliw. Jak podkreśla, wpływa to negatywnie na środowisko, podtrzymując wysoką emisję CO2 do atmosfery. Według organizacji takie działania spowalniają i ograniczają możliwość przejścia na pojazdy elektryczne.

