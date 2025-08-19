USA grożą odwetem zwolennikom redukcji emisji w transporcie morskim

Marco Rubio, sekretarz stanu USA, wraz z innymi oficjelami Stanów Zjednoczonych odrzucił propozycję IMO dotyczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim. Waszyngton zapowiedział, że podejmie działania odwetowe jeżeli nie uzyskają wsparcia dla swojego stanowiska. Fot.: PAP / EPA / Aaron Schwarz

Stany Zjednoczone odrzuciły w ubiegłym tygodniu propozycję Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim. Zagroziły też działaniami odwetowymi wobec państw, które ten plan poprą.

Wspólne oświadczenie sekretarza stanu Marco Rubio, sekretarza handlu Howarda Lutnicka, sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta oraz sekretarza transportu Seana Duffy’ego nie pozostawia wątpliwości co do stanowiska USA.

– Administracja Trumpa jednoznacznie odrzuca propozycję przedłożoną przez IMO i nie będzie tolerować żadnych działań, które podnoszą koszty dla naszych obywateli, dostawców energii, firm żeglugowych, ich klientów czy turystów – czytamy w dokumencie cytowanym przez agencję Reutera.

– Nasi partnerzy w IMO powinni być świadomi, że oczekujemy ich wsparcia przeciwko tej inicjatywie i nie zawahamy się sięgnąć po środki odwetowe ani szukać rozwiązań w interesie naszych obywateli, jeśli ta próba (przekonania – red.) się nie powiedzie – dodano.

Głosowanie nad propozycjami IMO ma odbyć się w październiku.

Statki oceaniczne odpowiadają za transport około 80 procent światowego handlu i – jak twierdzi Reuters – za około 3 procent globalnych emisji dwutlenku węgla.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa konsekwentnie weryfikuje dotychczasowe założenia i politykę w związku ze zmianami klimatu. Amerykański przywódca zapowiedział wycofanie USA z Porozumienia paryskiego, które wyznaczyło cel osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. Stany Zjednoczone ostrzegły również państwa ONZ, że nie poprą porozumienia zakładającego limity produkcji plastiku ani zakazu stosowania niektórych chemikaliów.

Gazy cieplarniane nie takie groźne?

Pod koniec lipca Departament Energii USA (DOE) zaprezentował raport, który kwestionuje dotychczasową narrację dotyczącą wpływu emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne – o czym wcześniej informował Biznes Alert. Dokument wskazuje m.in., że skutki ocieplenia klimatu spowodowanego emisją CO2 mogą być mniej dotkliwe dla gospodarki, niż się powszechnie zakłada, a restrykcyjne strategie przeciwdziałania zmianom klimatycznym są źle ukierunkowane.

– Rozwój ludzkości w ostatnich dwustu latach to powód do dumy i radości. Mimo to nieustannie powtarza się, że systemy energetyczne, które umożliwiły ten postęp, dziś stanowią śmiertelne zagrożenie – stwierdził w przedmowie do raportu szef DOE, Chris Wright.

Podkreślił równocześnie, że zmiany klimatu są faktem i należy się nimi zajmować.

– Nie są one jednak największym niebezpieczeństwem dla ludzkości. Jako osoba przywiązana do danych wiem, że poprawa jakości życia zależy przede wszystkim od poszerzenia dostępu do stabilnej i taniej energii – zauważył.

– Wkraczamy w nową epokę w obszarze przywództwa energetycznego. Jeśli postawimy na innowacje, zamiast je blokować, Stany Zjednoczone mogą stać się światowym liderem w produkcji energii, co pozwoli wyrwać miliardy ludzi z ubóstwa, wzmocnić naszą gospodarkę i jednocześnie poprawić kondycję środowiska – podsumował Wright.

Artur Ciechanowicz