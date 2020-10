Nowa ofensywa USA przeciwko Huawei Alert

Amerykanie domagają się wycofania sprzętu Huawei z zachodniego sprzętu telekomunikacyjnego, argumentując swe stanowisko obawami o bezpieczeństwo informacji. Bloomberg podaje, że chcą także wyprzeć tę firmę chińską z sektora chmur obliczeniowych.

Oficjele amerykańscy mieli podjąć działania lobbystyczne w Europie na rzecz wykorzystania zachodnich firm do współpracy przy budowie centrów danych oraz rozbudowy infrastruktury informatycznej. Podsekretarz stanu do spraw rozwoju ekonomicznego, energetyki i środowiska Keith Krach miał się spotkać z przedstawicielami niemieckiego Deutsche Telekom oraz hiszpańskiego MasMovil, by przekonywać ich do porzucenia współpracy z Huawei z powodów bezpieczeństwa.

Podobne argumenty posłużyły części krajów europejskich do wprowadzenia restrykcji dostępu do sektora telekomunikacyjnego i kontraktów na rozwój sieci 5G, które zmniejszyły szanse na udział w nich chińskiego Huawei. Komisja Europejska przedstawiła standardy 5G, które wykluczają udział podmiotów będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa telekomunikacji europejskiej.

Infrastruktura chmur obliczeniowych w Europie to rynek wart 12,4 mld dolarów, który zanotował wzrost o 33 procent w 2020 roku w porównaniu z poprzednim. Presja Amerykanów działa, bo francuski Orange już zadeklarował, że jego chmura obliczeniowa stworzona przez Huawei nie jest już godna zaufania.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik