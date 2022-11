USA podpisały umowę na dekarbonizację Indonezji o wartości 20 mld dolarów Alert

Prezydent USA Joe Biden i prezydent Indonezji Joko Widodo ogłosili porozumienie w sprawie finansowania działań klimatycznych, które zapewni Indonezji 20 miliardów dolarów na odejście od energetyki węglowej – donosi Bloomberg.

Dżakarta, stolica Indonezji. Źródło: Flickr

Umowa finansowa, wynegocjowana między Stanami Zjednoczonymi, Indonezją i Japonią, ma zostać przedstawiona we wtorek podczas szczytu Grupy 20 na Bali, po ponad rocznych rozmowach. Według wysokiego rangą urzędnika Departamentu Skarbu USA jest to największa pojedyncza transakcja finansowania działań proklimatycznych w historii.

W ramach umowy Indonezja zobowiąże się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla pochodzącej z sektora wytwarzania energii elektrycznej do 290 megaton do 2030 roku. Kraj wyznaczy również cel osiągnięcia zerowej emisji netto w sektorze energetycznym do 2050 roku i zobowiąże się do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej tak, aby do końca tej dekady zapewniała ona co najmniej 34 procent całej produkcji energii.

– Wspólnie mamy nadzieję zmobilizować ponad 20 miliardów dolarów, aby wesprzeć wysiłki Indonezji na rzecz ograniczenia emisji i rozwoju energii odnawialnej oraz wesprzeć pracowników najbardziej dotkniętych odchodzeniem od węgla – powiedział Biden na spotkaniu z Widodo i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą Von Der Leyen.

Szczegóły pakietu finansowego mają zostać opracowane w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy.

