Kalifornijczycy pokazują jak należy dbać o zużycie energii Alert

Rekordowe zapotrzebowania na energię elektryczną podczas upałów doprowadziły systemy sieci na maksymalne przeciążenia. Władze Kalifornii w obawie o przeciążenie sieci wydali komunikat do obywateli o natychmiastowe oszczędzanie. W ciągu około pół godziny zapotrzebowanie spadło o ponad 2000 megawatów poniżej rekordowego szczytu wynoszącego nieco ponad 52 000 megawatów.

fot. Pixabay

Fala upałów przeciąża sieć elektryczną

Szóstego września, kiedy operator sieci stanowej CAISO przygotowywał się do rozpoczęcia kontrolowanego blackoutu, aby zapobiec załamaniu sieci, biuro służb ratowniczych gubernatora Kalifornii wydało ogólnokrajowy alarm tekstowy z prośbą o oszczędzanie energii teraz, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. W ciągu około pół godziny zapotrzebowanie spadło o ponad 2000 megawatów poniżej rekordowego szczytu.

– Ta reakcja ze strony mieszkańców o zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, aby pomóc w funkcjonowaniu sieci, zrobiła ogromną różnicę i dzięki temu utrzymaliśmy zasilanie. Chciałbym serdecznie podziękować społeczeństwu – powiedział dyrektor generalny CAISO, Elliot Mainzer

Inteligentne oszczędzanie

To i inne podobne doświadczenia podczas letnich upałów w całym kraju pokazują, że konsumenci są w stanie zmniejszyć obciążenia gospodarstw domowych, aby pomóc w podtrzymaniu osłabionych systemów energetycznych. Dla milionów mieszkańców oznacza to ustawienie termostatów w celu zmniejszenia obciążenia klimatyzacji lub wyłączenie urządzeń i świateł. Dla dużych odbiorców energii oznacza to przesunięcie czasu pracy systemów chłodniczych, pomp wodnych lub procesów przemysłowych.

Na rynkach takich jak kalifornijski, coraz większa liczba konsumentów uczestniczy w wydarzeniach związanych z reakcją na popyt w bardziej zaawansowany technologicznie sposób, na przykład poprzez wykorzystanie akumulatorów, które ładują się dzięki energii słonecznej na dachu w ciągu dnia lub poprzez pojazdy elektryczne, które czekają z ładowaniem do zakończenia szczytów zużycia energii.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba tego typu działań wzrośnie do skali kilkunastu gigawatów. Oznacza to ,że gigawaty elastycznego obciążenia sieci dostępne w celu przesunięcia zużycia energii, mogą trafić z powrotem do sieci, gdy jest ona potrzebna w okresach obawy przed przerwami w dostępie energii elektrycznej.

Canary Media/Wojciech Gryczka