Amerykanie dalej uderzają w Huawei i TikToka Alert

Amerykanie wprowadzili przepisy, które mogą odciąć Huawei Technologies i inne zagraniczne firmy od największego na świecie systemu finansowego w ramach ostatniej próby ograniczenia ambicji technologicznych Chin.

fot. Flickr

Ustawa Senatu, której sponsorami jest demokrata Chuck Schumer, zakazałaby amerykańskim firmom udziału w znaczących transakcjach z zagranicznymi firmami produkującymi technologię 5G i zaangażowanymi w szpiegostwo przemysłowe. Gdyby Huawei został uznany za taki podmiot, skutecznie uniemożliwiłoby mu to dostęp do amerykańskich banków. – Nie możemy pozwolić Huawei i Komunistycznej Partii Chin na dostęp do danych osobowych Amerykanów i najbardziej wrażliwych systemów obronnych naszego kraju. Musimy zająć się poważnym zagrożeniem, jakie te chińskie firmy stanowią dla naszego bezpieczeństwa narodowego – powiedział senator Tom Cotton, republikanin z Arkansas, który również poparł ustawę.

W listopadzie Federalna Komisja Łączności zabroniła Huawei i innym firmom telekomunikacyjnym, w tym ZTE, sprzedaży elektroniki w Stanach Zjednoczonych, uzasadniając to tym, że stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Pekin sprzeciwił się wypaczaniu przez Waszyngton koncepcji bezpieczeństwa narodowego, powiedział w środę rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin na regularnej konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawy.

Amerykanie starają się również zakazać aplikacji TikTok, która, jak ostrzega Federalne Biuro Śledcze (FBI), może kontrolować miliony programów użytkowników, kraść informacje, przeprowadzać ataki hakerskie lub przeprowadzać operacje wywierania wpływu.

Bloomberg/Michał Perzyński