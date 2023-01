Rośnie dalej znaczenie kontraktów na LNG z USA, które Polska dawno ma Alert

Dostawy spotowe LNG z USA do Europy mogą częściowo przenieść się do Azji, ale kontrakty terminowe z Europejczykami są rekordowo wysokie. Rośnie znaczenie umów terminowych, których Polska ma cały wachlarz od kilku lat.

Maran Gas Apolonia. Fot. PGNiG.

Cena gazu na giełdzie TTF w Europie spadła poniżej 60 euro by wrócić do 66 euro za megawatogodzinę z końcem drugiej dekady stycznia przez zapełnienie magazynów gazu sięgające 80 procent pomimo trwania sezonu grzewczego. W zeszłym roku było to średnio 45 procent ze względu na ograniczenie podaży przez rosyjski Gazprom podsycający kryzys energetyczny.

Według S&P Global Platts, Europejczycy kończyli 2021 rok z zakontraktowanymi 6 mln ton LNG z USA, a 2022 rok kończą z ponad 9 mln ton z tego kierunku. Udział rynku europejskiego w dostawach amerykańskich na spocie sięgnął według S&P Global Platts 64 procent w 2022 roku w porównaniu z 70 procentami w czwartym kwartale 2022 roku. Wedlug Kpler ostawy amerykańskie na Stary Kontynent sięgnęły w 2022 roku 38,9 mln ton. Udział rynku w Azji wzrósł z 22 do 29 procent.

Większa atrakcyjność rynku w Azji może zmniejszyć dostępność LNG z USA na spocie w Europie. Z tego względu rośnie znaczenie kontraktów terminowych, które są zawierane na rekordowe wolumeny. Polska posiada szereg takich umów państwowego PGNiG, które zamówiły w USA w sumie prawie 9 mld m sześc. rocznie w ramach kontraktów z Cheniere Energy oraz Venture Global LNG. Pierwsze z nich zostały zawarte jeszcze w 2018 roku.

S&P Global Platts/Wojciech Jakóbik