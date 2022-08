Polska i USA mogą wysłać sygnał Rosji. Ambasador przekonuje do oferty atomowej ze Stanów Alert

Ambasador USA w Polsce przekazał oświadczenie w sprawie oferty na budowę atomu w Polsce, która według firmy Westinghouse ma zostać przedstawiona przez rząd amerykański na dniach. Przekonuje, że współpraca polsko-amerykańska przy atomie byłaby sygnałem dla Rosji, że czasy szantażu energetycznego się kończą.

Flaga USA. Fot. freepik.com.

– Ambasada USA może z dumą poprzeć ofertę Westinghouse-Bechtel na realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej – napisał ambasador Mark Brzeziński w oświadczeniu. Jego zdaniem Polska otrzyma najlepszą technologię reaktora AP1000 i zostanie zbudowana „na czas i w budżecie” przez Bechtel, który w 120-letniej historii zbudował 150 elektrowni jądrowych na świecie.

– Czas realizacji tego projektu nie mógł mieć większego znaczenia. Za granicą Rosja prowadzi swą brutalną i niesprawiedliwą wojnę przeciwko Ukrainie, a na całym świecie Kreml manipuluje rynkami energetycznymi zagrażając bezpieczeństwu energetycznemu naszych przyjaciół i sojuszników. W międzyczasie wpływ zmiany klimatu staje się coraz bardziej widoczny każdego dnia – napisał Brzeziński.

Zdaniem ambasadora atom to rozwiązanie dla Polski. – Reaktory AP1000 biją rekordy niezawodności. To w połączeniu z możliwością bezpiecznego składowania paliwa na lata na miejscu sprawi, że Polska będzie mogła produkować energię, której potrzebuje wtedy kiedy będzie jej potrzebować. USA i Polska poprzez współpracę przy tym projekcie mogą wysłać Rosji jasny sygnał, że czasy, w których zagrażała bezpieczeństwu energetycznemu Europy się kończą – napisał.

To jego zdaniem dopiero początek. – Projekt Westinghouse i Bechtl będzie służył za fundament dalszej współpracy USA i Polski w sektorze energetyki jądrowej oraz pomoże wdrażać nowe technologie, kiedy staną się dostępne. Szczerze wierzę, że Polska zdecyduje się wykorzystać przewagę w postaci partnerstwa z najbardziej zaufanym sojusznikiem przy wdrażaniu najlepszej technologii jądrowej – podsumował.

Westinhgouse proponujący reaktory AP1000 poinformował 23 sierpnia, że oferta rządu USA wsparcia finansowego atomu w Polsce zostanie przedstawiona „na dniach”. Rząd amerykański ma wnieść „znaczący wkład” w finansowanie planu budowy pierwszego reaktora do 2033 roku i 6-9 GW atomu do 2043 roku w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Polska ma do wyboru jeszcze ofertę francuskiego EDF i koreańskiego KHNP. PPEJ zakłada, że jedna firma zapewni technologię wszystkim reaktorom programu.

Wojciech Jakóbik