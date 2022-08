Westinghouse zrobił swoje. USA mają przedstawić ofertę finansowania atomu w Polsce na dniach Alert

Prezes Westinghouse mówi o amerykańskiej ofercie budowy atomu w Polsce. Ta firma przedstawiła studium opłacalności, a na dniach ma się pojawić oferta finansowa.

– Rzeczywistość przyspieszyła i uczyniła ze energetyki jądrowej jeszcze ważniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz polityki klimatycznej – powiedział Patrick Fragman, prezes Westinghouse, na spotkaniu z dziennikarzami. – Proponujemy po miesiącach pracy program opierający się o sprawdzony reaktor, który może zapewnić wiek czystej i opłacalnej energii Polsce. To sposób na rozwój w tym kraju. Chcemy zaprosić do współpracy dostawców i producentów nie tylko w Polsce, ale wielu krajach europejskich.

Powiedział, że AP1000 mogący stanąć w Polsce byłby 11 reaktorem tego rodzaju zbudowanym przez Westinghouse, zatem jest sprawdzony w boju. – Decyzja o odejściu od węgla w Polsce oznacza, że będzie musiała zastąpić około 50 GW energetyki nowymi źródłami – dodał.

– Wykonaliśmy naszą część pracy – powiedział prezes Westinghouse o badaniu Front End-Engineering Design przedstawionym w lipcu. – Ten raport to w skrócie trochę więcej niż studium wykonalności, bo ma 7000 stron. Opisuje w jaki sposób projekt zostanie zrealizowany na miejscu, jaki jest łańcuch dostaw, ilu ludzi potrzeba do projektowania i operowania projektu – tłumaczył. Ma zawierać wszystko w zakresie technicznym czy finansowym.

– Zawiera rozważania na temat kosztów i finansowania, ale poszczególne elementy w tej sprawie zostaną na dniach przedstawione przez rząd amerykański – zapowiedział prezes Westinghouse. Model finansowania oraz udział w akcjach operatora Polskie Elektrownie Jądrowe ma zależeć od decyzji rządu polskiego po zapoznaniu się z ofertą USA.

– Wiele danych trafia do mediów, ale zostało wykonane tylko jedno studium opłacalności. To nasze badanie – powiedział prezes Westinghouse o ofertach konkurencji z Francji (EDF) i Korei Południowej (KHNP).

Westinghouse tłumaczy, że rząd amerykański będzie odgrywał znaczną rolę w finansowaniu atomu w Polsce. To z tego względu oferta rządu będzie przedmiotem decyzji Polski. – Jest oczywiste, że polityka energetyczna Niemiec okazała się być totalną porażką nie tylko w tym kraju, ale całej Europie. Spowodowała dramat na całym kontynencie. To czas, by Europa wzięła sprawy w swoje ręce i myślę, że Polska wykonała właściwy krok – dodał prezes Westinghouse. Uznał, że atak Rosji na Ukrainę nie zmienia faktu, że Polska jest stabilnym krajem w którym warto inwestować.

– Wiemy o tym, co już działa – powiedział prezes Westinghouse. Będzie należało dokonać pewnych dopasowani w stosunku do projektów z przeszłości. – Należy wziąć pod uwagę inflację w jakimkolwiek projekcie. Jeśli spojrzeć na inflację, to napędza ją w dużej mierze cena energii – powiedział przedstawiciel Westinghouse. – Nasze elektrownie zapewniają energię w cenie w wysokości jednej piątej oferty z polskiej giełdy. Jeżeli Polska wybierze AP1000, energia z tych reaktorów znacznie obniży inflację, jeśli jej nie zniweluje – zapewnił.

– To także decyzja polityczna. Należy ją także postrzegać w kontekście relacji Polski i USA. To małżeństwo na 100 lat – powiedział prezes amerykańskiej firmy. – Wszystkie elementy będą na stole, a potem decyzja należy do Polski – podsumował prezes Fragman.

– Wszystkie elementy będą na stole, a potem decyzja należy do Polski – mówił gospodarz konferencji. – Takie projekty zajmują dużo czasu. Im szybciej zapadnie decyzja, tym lepiej. Jeśli Polska wybierze sprawdzony AP1000 to termin 2033 roku dla pierwszego reaktora jest realny – podsumował prezes Westinghouse. Dodał, że paliwo do polskiej elektrowni mogłoby pochodzić z fabryki Westinghouse w Columbii w Karolinie Północnej.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 23 sierpnia 2022 roku, godz. 9.45 – informacje o finansowaniu