USA przyspieszą wydawanie pozwoleń projektom OZE Alert

Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay

Administracja amerykańska zatwierdziła dwa duże projekty fotowoltaiczne na pustyni w Kalifornii i pracuje nad wnioskami o pozwolenie na 50 kolejnych projektów związanych z OZE. Ma być to część programu Joe Bidena w obszarze walki ze zmianami klimatu.

USA przyspieszają rozwój OZE

Departament spraw wewnętrznych, który nadzoruje większość ziem publicznych w kraju, jest kluczowy do „całorządowego” podejścia prezydenta Joe Bidena do walki z globalnym ociepleniem, który dokonał zwrotu o 180 stopni w stosunku do swojego poprzednika i postawił na rozwój odnawialnych źródeł energii zamiast maksymalizacji wydobycia paliw kopalnych. Departament zatwierdził dwa projekty fotowoltaiczne, obiekty Arica i Victory Pass opracowywane przez Clearway Energy Group LLC w kalifornijskim hrabstwie Riverside. Projekty są pierwszymi, które zostały zatwierdzone na mocy porozumienia administracyjnego Obamy ze stanem Kalifornia, w którym przeznaczono obszary pustynne pod rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej.

Departament spraw wewnętrznych przekazał, że „w nadchodzących dniach” da zgodę na trzeci projekt OZE w tej okolicy, projekt Intersect Power Oberon Solar. Łącznie wszystkie trzy obiekty będą miały moc około 1 GW, co wystarczy do zasilenia około 274 tysięcy domów.

Kongres polecił departamentowi spraw wewnętrznych w 2020 rok wydać zezwolenia na 25 gigawatów energii odnawialnej na terenach publicznych do 2025 roku.

Reuters/Michał Perzyński