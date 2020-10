Trump rzuca wyzwanie Chinom i Rosji. Szansa dla atomu w Polsce? Alert

Andrzej Duda i Donald Trump. Fot. Kancelaria Prezydenta

Biały Dom opublikował strategię narodową nowych technologii. Priorytety to sztuczna inteligencja, informatyka kwantowa, komunikacja i technologie kosmiczne.

– Podczas gdy nasi rywale rozwijają się znacznie w tych obszarach, dominacja naukowa i technologiczna Ameryki jest ważniejsza niż kiedykolwiek. USA nie będą odwracały wzroku od taktyki krajów takich, jak Chiny czy Rosja – czytamy na stronach prezydenta amerykańskiego Donalda Trumpa.

Chodzi o kradzież technologii, przymusowy transfer własności intelektualnej i inne działania, którym Amerykanie mają się przeciwstawiać w celu ochrony innowacyjności i przewagi technologicznej za pomocą „zamykania luk” i współpracy z sojusznikami oraz innymi partnerami.

BiznesAlert.pl informował, że w październiku Amerykanie mogą podpisać z Polską zapowiadaną już umowę o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej na terytorium polskim. Wiosną 2020 roku ośrodek Center for Strategic and International Studies opublikował raport pt. The Changing Geopolitics of Nuclear Energy. A look at the United States, Russia, and China – poświęcony znaczeniu energetyki jądrowej dla rywalizacji tych potęg na arenie międzynarodowej. Sektor jądrowy ma być źródłem przewagi Amerykanów, ale nie mieli dotąd narzędzi finansowania inwestycji w jego ramach u partnerów zagranicznych. Teraz jednak wsparli projekt elektrowni jądrowej w Rumunii i mogą wesprzeć kolejny w Polsce.

Biały Dom/CSIS/Wojciech Jakóbik