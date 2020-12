Amerykanie nakładają sankcje na chińskie firmy Alert

fot. Flickr

Amerykański departament obrony nałożył sankcje na cztery chińskie firmy. Według Amerykanów, firmy te blisko współpracują z chińskimi siłami zbrojnymi.

Wśród objętych sankcjami firm znalazł się trzeci co do wielkości chiński koncern petrochemiczny CNOOC oraz największy producent mikroczipów w Chinach – SMIC. Dwie pozostałe firmy to spółki działające w sektorze inżynieryjnym oraz doradczym.

– Pentagon jest gotowy do przeciwstawienia się chińskiej strategii sektora cywilno-wojskowego, mającej na celu wspieranie celów modernizacyjnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej poprzez zapewnienie dostępu do zaawansowanej technologii – głosi oświadczenie Pentagonu.

Firmy te nie będą mogły prowadzić interesów z amerykańskimi spółkami, oraz uzyskiwać ich technologii.

Pentagon/Mariusz Marszałkowski