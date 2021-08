USA uderzają nowymi sankcjami w Nord Stream 2 podczas rozmów Merkel-Putin Alert

BiznesAlert.pl

Amerykanie uderzają nowymi sankcjami wobec Nord Stream 2 na finiszu budowy, podczas rozmów Angeli Merkel z Władimirem Putinem.

Departament Stanu USA poinformował o wprowadzeniu nowych sankcji wobec spornego projektu Nord Stream 2. Szef resortu Antony Blinken poinformował o tym, że obejmą rosyjski statek i dwóch obywateli rosyjskich zaangażowanych w budowę.

Barka Fortuna kończy układać Nord Stream 2 na wodach niemieckich. Statek Marlin jest zaangażowany w przygotowania do certyfikacji technicznej gazociągu, bez której nie będzie możliwe rozpoczęcie dostaw. Podmioty certyfikujące są już objęte wcześniejszymi sankcjami USA.

Możliwe jest wprowadzenie kolejnych sankcji na podmioty zaangażowane w budowę. Rozporządzenie wykonawcze prezydenta Joe Bidena w tej sprawie ma chronić podmioty zaangażowane w import, to znaczy firmy niemieckie sprowadzające gaz.

Nowe uderzenie USA nastąpiło w czasie wizyty Angeli Merkel w Moskwie, gdzie rozmawiała z prezydentem Władimirem Putinem i przekonywała, że Nord Stream 2 to przedsięwzięcie europejskie, w które są zaangażowane państwa unijne. W przeszłości przekonywała, że to inwestycja czysto biznesowa do którego nie mieszają się rządy. Prezydent Putin przekonywał, że Nord Stream 2 nie jest projektem politycznym. Faktem jest jednak, że spotykają się w jego sprawie regularnie przedstawiciele Niemiec i Rosji koordynujący politykę w jego sprawie.

Budowa Nord Stream 2 ma się niebawem zakończyć. Pojawiła się niepotwierdzona informacja o końcu zaplanowanym na 23 sierpnia. Nie wiadomo czy będzie to możliwe przy nowych sankcjach amerykańskich.

Reuters/Wojciech Jakóbik